COLUMN: Waarom geen klare wijn?

09/03/2022 14:00

-

SERIEUS!?

Ivan Cairo



‘MinOWC: Personen moeten zich veilig voelen op de werkvloer’. Zo luidde de kop van een persbericht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat ik dinsdag via e-mail kreeg van de Communicatie Dienst Suriname. In het communique wordt aangegeven dat tegen “een functionaris” van het desbetreffende ministerie een klacht is ingediend bij de leiding van het departement in verband met mogelijk seksueel molest op de werkvloer. De leiding heeft aan de functionaris gevraagd om de eer aan zichzelf te houden en zijn functie ter beschikking te stellen.

Verder wordt meegedeeld dat deze kwestie serieus wordt genomen

door het ministerie. “Zowel man als vrouw moet zich te allen tijde

veilig voelen op de werkvloer.” Met deze woorden wordt het

persbericht afgesloten. Een persbericht met een dergelijke inhoud

is echt niet het nieuws waarop je zitten te wachten op 8 maart, de

Internationale Dag van de Vrouw. Het persbericht is zo vaag als

maar wezen kan. Dit incident komt in een periode waarin De

Nationale Assemblee zich buigt over een wet die seksueel molest op

de werkvloer moet helpen indammen of zelfs volledig uit te

bannen.

Terwijl gezegd wordt dat de functionaris gevraagd is de eer aan

zichzelf te houden, wordt met geen enkel woord gerept of er tegen

de vermoedelijke viespeuk aangifte is gedaan. Want als de klacht

niet serieus werd genomen zou de verdachte toch niet gevraagd

worden de functie ter beschikking te stellen of ontslag te nemen.

Waarom wordt niet gezegd of de dader een ‘hij’ is en het

slachtoffer een ‘zij’? Waarom wordt dat in het luchtledige gelaten?

Om de zaak nog meer te camoufleren komt de uitsmijter ‘Zowel man

als vrouw moet zich te allen tijde veilig voelen op de

werpkplek’.

Dit lijkt mij een opzettelijke poging om de samenleving op het

verkeerde been te zetten. Schenk toch gewoon klare wijn. De hele

verklaring ademt de sfeer van bescherming van de vermoedelijke

dader. Sinds wanneer worden verdachten van ernstige strafbare

feiten gevraagd de eer aan zichzelf te houden? Dat gebeurt alleen

wanneer er sprake is van een cultuur van bescherming. Een cultuur

waarbij daders weten dat ze vanwege hun connecties een zachte

landing zullen krijgen of met fluwelen handschoenen zullen worden

behandeld. En het zijn juist deze vormen van bescherming die maken

dat seksueel molest zich zal blijven voordoen. Hierin zal

eerstdaags verandering moeten komen.

[email protected]







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina