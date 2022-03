COLUMN: Voedselschuur en voedselbuur

07/03/2022 14:00

ROZENGEUR

Gerold Rozenblad



Caricom-leiders hebben tijdens hun laatste bijeenkomst afgelopen week op Belize het belang onderkend van het opvoeren van de regionale voedselzekerheid. De gemeenschappelijke markt smeekt meer dan ooit om volledig te worden geimplementeerd en de landen moeten meer investeren in de agrarische sector. De verwikkelingen in de wereld nopen de Caricom ertoe om zichzelf een spiegel voor te houden voor wat betreft simpelweg een bordje eten op tafel.

De Barbadiaanse premier Mia Mottley onderstreepte dat veel

gewassen die in de regio worden gegeven, simpele gewassen zijn die

in zes tot acht weken te oogsten zijn. Onze president zat erbij en

keek waarschijnlijk naar zijn schoenpunten. Ooit propageerden wij

de voedselschuur van de regio te willen worden. Daarvan is niets

terechtgekomen, terwijl de regio meer dan ooit schreeuwt om

voedsel.

De term voedselschuur werd al aan het einde van de derde termijn

van president Ronald Venetiaan gefluisterd. Zijn opvolger, Desi

Bouterse, riep er luidkeels om. Een kreet die in elk geval de

eerder genoemde Mottley hoorde. Ze kwam in november 2018 zelfs naar

Suriname om met Bouterse te bespreken dat land ter beschikking werd

gesteld zodat Barbadiaanse boeren er aan schapenteelt konden doen

en ook land voor vooral knolgewassen beschikbaar werd gesteld.

Mottley vertrok na een rondleiding waarbij haar werd aangetoond

hoeveel beschikbaar land wij hebben. Nu vier jaar later weten we

dat er nooit serieus werk van de afspraken is gemaakt. Een deel van

de geidentificeerde grond ging naar vrienden en wat overbleef was

te weinig.

Ondertussen bleef Mottley niet stil zitten en begon een vrijage

met onze westerburen. Kennelijk wakker geschud beloofde Chan de

vorige maand, toen hij Mottley in Guyana ontmoette, dat de

afspraken nog overeind staan en Suriname de draad oppakt. Alleen de

daden ontbreken nog. Maar nu wil de regio dat Suriname meer dan dat

oppakt.

De Guyanese president Irfan Ali rekende voor dat de regio bijna

99 procent van zijn pluimvee uit gebieden buiten de Caricom

importeert. Pluimveevlees is het product met het op zes na grootste

importvolume in de regio. Met een waarde van 747 miljoen US dollar

is pluimvee het op twee na duurste importproduct, ging de rekenles

van Ali verder. Hoe Ali tot deze conclusie komt weet ik niet, maar

ga er gevoegelijk vanuit dat dit na overleg met Chan is geweest,

namelijk dat als Suriname investeert in een gecertificeerde

verwerkingsfabriek, ons land niet alleen de invoer kan verdringen,

maar ook aan export van pluimvee kan doen.

En toen begon ik mij af te vragen of dit kipverhaal niet

hetzelfde wordt als dat van de schapen. Immers, er bestaat al een

plan om in Suriname een verwerkingsfaciliteit op te zetten, met een

capaciteit van bijkans zesduizend kippen per dag. Met export

opties. En nu komt het: alleen doet het ministerie van LVV er alles

aan om het initiatief de nek om te draaien.

Ik heb er eerder al over geschreven, de strijd van de Doksenclub

om gecertificeerde broedeieren te blijven importeren, terwijl LVV

dit weigert, zich beroepend op vogelgriep die in Europa heerst.

Terwijl de Doksenclub en LVV verwikkeld zijn in rechtszaken die in

feite erop neerkomen of goedkeuring van de Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit wel leidend moet zij voor de import, is ons

buurland bezig lustig uit het zelfde Nederland dezelfde eieren te

importeren voor de zich aldaar ontwikkelende kipsector. De

Doksenclub staat op instorten. Hoe ironisch.

Ooit leerden wij onze buren rijst te ontwikkelen, vandaag zijn

ze vele maten groter dan ons op dit stuk. Mottley kwam eerst naar

ons voor schapen en landbouwgewassen, nu maakt ze plannen met de

buren. En als kers op de taart zijn wij bezig eigenhandig een

veelbelovende sector naar de slachtbank te leiden. Dit tot genoegen

van onze buren die al vroeg hebben aangegeven dat zij aangedreven

door de oliedollars in rap tempo hun agrarische sector willen

ontwikkelen. Wij wilden zo graag de voedselschuur zijn. Echter, bij

voortdurend beleid zullen we spoedig aankijken tegen onze

voedselbuur.

