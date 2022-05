COLUMN: Terug bij af

04/05/2022 14:00

SERIEUS!?

Ivan Cairo



We waren goed op weg. De afgelopen jaren. Ik herinner mij formele sessies tussen instituten, zoals het parlement met het mediaveld, om de muilkorfwetten ongedaan te maken, maar ook individuele informele gesprekken tussen regeringsleden, beleidsmakers en journalisten. Gesprekken over persvrijheid en om uit te leggen dat journalisten geen vijanden of (politieke) tegenstanders zijn.

Gesprekken om mensen die zaken anders zagen te overtuigen van

het belang van een vrije, ongekleurde informatiestroom tussen

overheid en samenleving. Elke gelegenheid werd te baat genomen om

hierover te praten. Ook tijdens de periode van president Ronald

Venetiaan. Zaken waren nog niet goed geregeld, maar langzaamaan

gingen we de goede richting op: een samenleving waar grote

tolerantie jegens de media heerst en het besef bij regering,

beleidsmakers en bedrijfsleven steeds meer terrein won dat

persvrijheid een van de belangrijkste pijlers is van democratie en

drager van ontwikkeling. Zelfs toenmalig president Desi Bouterse

die een broertje dood heeft aan de pers waakte ervoor om openlijke

animositeit jegens de media te etaleren.

Helaas, we constateren dat de verhoudingen tussen regering en

pers de afgelopen twee jaar zodanig is verslechterd met als

culminatie degradatie op ‘s werelds meest toonaangevende

persvrijheidsindex. Wat de afgelopen vijftien tot twintig jaar zeer

moeizaam en soms met ondersteuning van internationale partners is

opgebouwd – hoewel niet alles koek en ei was – is door een

stelletje machtsdronkaards in een klap tenietgedaan. Er was begrip

en een groeiend besef bij de regeringen die toen aan de macht waren

over de rol die de pers heeft in een democratische samenleving.

Nu moet de gemeenschap het doen met holle woorden, mooie frasen

en lege beloften van de regering en haar kopstukken. Hopelijk

dringt met de terugval van 33 plaatsen op de

wereldpersvrijheidslijst ook in regeringskringen – en vooral de top

– het besef door dat wat jarenlang is opgebouwd tijdens hun bewind

is verkwanseld. Vanaf 2009 heeft Suriname sprongen omhoog gemaakt

om in 2021 te belanden op de negentiende plaats. We kwamen van de

42ste plaats. Alle inspanningen blijken voor niets te zijn geweest.

De houding van de regering jegens de pers zal medebepalend zijn hoe

de wereld de komende jaren naar de stand van persvrijheid in

Suriname zal kijken. We zijn jammer genoeg terug bij af en je wordt

er gewoon moedeloos van.

