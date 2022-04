COLUMN: Surfish & New Surfish

25/04/2022 14:00

ROZENGEUR

Gerold Rozenblad



“The presidents discussed the issuance of SK fishing licenses to Guyanese fisherfolk and agreed that both ministers responsible would work towards the issuance of fishing licenses in that category by January 1, 2022, keeping in mind the established quota on the Surinamese side.”

Het is verrassend dat deze ene zin opgenomen in de gezamenlijke

verklaring van 19 augustus 2021, na het bezoek van ons staatshoofd

aan het buurland, tot nu toe nog zoveel stof doet opwaaien. Dat

deze ene zin naarmate de tijd verstrijkt ons staatshoofd steeds

ongeloofwaardiger doet overkomen. Aan beide zijden van de

Corantijnrivier nog wel.

Een jurist legde me uit dat precies zoals in de Surfin-kwestie,

die wettelijk niet in orde was, ook in dit geval de uitgifte van de

licenties nooit wetsgeldig kan zijn. Gekscherend noemde hij deze

kwestie ‘Surfish’. Iedereen had gedacht dat na het halen en trekken

en de verklaringen van LVV-minister Prahlad Sewdien, kort nadat de

onzin opgenomen in de verklaring bekend werd, we van de zaak

verlost waren. Dat het staatshoofd zijn fout had ingezien en de

zaak af was. En dat Sewdien bij zijn recente deelname aan de

FAO-vergadering dus onmogelijk met zijn Guyanese collega deze zaak

weer kon hebben besproken. Sewdien werd op de korrel genomen. Ook

door mij.

Maar nu blijkt dat de minister slechts uitvoert wat zijn baas

hem opdraagt. Chan schijnt in deze kwestie een agenda erop na te

houden. Het was reeds opvallend dat de Guyanezen bij hun laatste

aanval op de kwestie te kennen gaven dat de autoriteiten wel

geneigd zijn de vergunningen uit te geven, maar hierbij in de

wielen gereden worden door de visserijsector in Suriname. Waar

halen ze die wetenschap vandaan? vroeg ik mij af. Daar hoeft nu

niet langer over getwijfeld te worden.

De verklaring van ons staatshoofd en zijn schaduw, Albert

Ramdin, in de assemblee die ons aller mond heeft doen openvallen,

is tekenend. Chan voert wat in zijn schild. Wat heeft immers een

inventarisatie van uitgegeven vergunningen en gekopieerde (valse)

vergunningen te maken met de uitgifte van vergunningen aan de

vissers van de buren? Leuk en goed dat er een grote schoonmaak

komt, maar dat heeft totaal niets te maken met het feit dat het

uitgeven van vergunningen aan niet hier gestationeerde boten onkan

is.

En daar draait het enkel en alleen om. Wat ook het resultaat zal

zijn van het onderzoek dat aan de Assemblee zal worden aangeboden.

Uiteindelijk zal het staatshoofd niet verder komen dan de buren

aanbieden om de opgeschoonde ruimte in te nemen, voor zover er

ruimte zal zijn ontstaan.

En daar zitten de buren niet op te wachten, omdat zij de vis in

eigen land willen afzetten. Overigens is die optie ook niet in de

geest van wat in de gezamenlijke verklaring is opgenomen en zal het

verzanden in een onbenut voorstel. Oftewel de geboorte van New

Surfish.

