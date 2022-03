COLUMN: Rode lopers en prikkeldraad

02/03/2022 14:00

SERIEUS!?

Ivan Cairo



Met de regelmaat van de klok horen we geluiden over de ongelijkheid en onrechtvaardigheid waarmee burgers, die in aanraking komen met justitie, worden geconfronteerd. De een steelt door honger gedreven een pakje brood in de supermarkt en wordt onverbiddelijk in verzekering gesteld en de andere rijdt, terwijl hij geen rijbewijs heeft, met zijn peperdure Toyota Prado een medeburger bijna naar het kerkhof en ziet niet eens de voordeur van het politiebureau, laat staan het cellenhuis.

Dus, wanneer ik in de media lees dat twee advocaten, onder wie

vermoedelijk de president-commissaris van een staatsentiteit, zijn

ingesloten vanwege het jagen op bij wet beschermde vogels, nota

bene met ongedekte jachtgeweren, verwacht ik een stevige sanctie.

Want, het gaat om mensen die de wet kennen. Minstens een van de

wetsovertreders voelde zich kennelijk zo superieur boven de

jachtopziener die de euvele moed had om hem en zijn jagersvrienden

staande te houden dat hij een grote bek opzette.

Het slotstuk van dit geval vond ik hoogst interessant. In de

mediaberichten kwam naar voren dat de doodgeschoten flamingo’s/rode

ibissen plotseling waren veranderd in ‘bosdoksen’. De mannen

mochten het cellenhuis daags na hun insluiting verlaten nadat zij

een boete hadden betaald, want wat ze hadden misdaan was slechts

een economisch delict. En dat mag buiten proces worden afgehandeld.

Maar what about dat illegaal vuurwapenbezit? De jachtgeweren waren

toch niet gedekt door een vuurwapenmachtiging van de

procureur-generaal? Sinds wanneer wordt illegaal vuurwapenbezit

buiten proces afgehandeld?

Als alles wat in het nieuws over deze zaak is verschenen op

waarheid berust, ontkom ik, evenals vele anderen in de samenleving,

niet aan de indruk dat we hier te maken hebben met een klassiek

geval van klassenjustitie. Helaas hult het Openbaar Ministerie zich

over dit soort gevallen in een veelzeggend stilzwijgen, maar weet

wel persberichten uit te geven over de strafbaarheid van

vuilverbranding en het verspreiden of openbaar maken van schokkende

beelden.

Een andere kwestie die wat mij betreft ook riekt naar onrecht,

regelrechte hypocrisie en racisme is de wijze waarop de westerse

media het vluchtelingenvraagstuk in het Rusland-Ukraine-conflict

verslaan. Uitspraken en beschrijvingen van sommige topverslaggevers

en correspondenten bij de toonaangevende Amerikaanse en Britse

nieuwszenders deden mijn oren echt klapperen. Woorden en

beschrijvingen die ik niet heb gehoord bij het verslaan van de

vluchtelingenstromen uit Syrie, Afghanistan, Haiti, Jemen, Libie en

andere Afrikaanse landen die Europa wilden binnenkomen. Ook de

houding van de Europese landen was toen anders in vergelijking met

de behandeling die de Ukrainers nu krijgen.

De andere vluchtelingen werden geconfronteerd met hermetisch

gesloten grenzen. Wie toch erdoor glipte kwam in

vluchtelingenkampen terecht die meer weg hadden van

concentratiekampen. De vluchtelingen uit Afrika en Azie gingen

achter prikkeldraad en voor die uit Ukraine wordt de rode loper

uitgerold. Sommige reportages waren ronduit racistisch. Er werd

niet alleen verslag gedaan van de penibele toestand in Ukraine,

maar wie de slachtoffers waren. Er werden op BBC termen

gebezigd in de trant van “ik zie Europese mensen met blauwe ogen en

blond haar die worden vermoord, mensen die op ons lijken”. Bij

NBC News maakte de reporter het nog bonter. Zij zei

letterlijk: “Dit zijn geen vluchtelingen uit Syrie, dit zijn

christenen, ze zijn blank, ze lijken erg op ons.”

Ook bij CBS News liet men zich niet onbetuigd. De

verslaggever was niet geschokt vanwege het menselijk leed maar

omdat: “Dit is niet Irak of Afghanistan. Dit is een relatief

beschaafde Europese stad waar je dat niet zou verwachten en hopen

dat het gaat gebeuren.” Irak en Afghanistan zijn in de ogen van de

desbetreffende reporter ongeciviliseerd, landen waar barbaren wonen

en dus wel oorlog verdienen.

Ook op Al Jazeera toonde een commentator zijn ziel.

“Dit zijn welvarende mensen uit de middenklasse. Dit zijn duidelijk

geen vluchtelingen die proberen weg te komen uit gebieden in het

Midden-Oosten die nog steeds in een grote staat van oorlog

verkeren. Dit zijn geen mensen die proberen weg te komen uit

gebieden in Noord-Afrika. Ze zien eruit als elke Europese familie

die je buren zouden kunnen zijn.” Zij mogen kennelijk dus daarom

alleen al op de rode loper in Europa. Racisme ten top.

