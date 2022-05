COLUMN: Principe, niet persoon

07/05/2022 17:45

-

GANGA

Sharda Ganga



Er is iets in het water daar in het westen van het land, teveel pesticide misschien? Een van mijn gedachten deze week, was dat. Eerst was er een bericht dat er een boete van SRD 120.000 is uitgedeeld aan mensen die tilapia hadden gevangen. Vervolgens werd een mediameneer opgesloten vanwege belediging, laster, smaad, verstoring van de openbare orde en volgens mij is er voor de goede orde ook nog een snufje opruiing in de soep gegooid om het geheel te completeren. Hoe ik ook zocht, ik kon niet vinden wat er precies aan lasterlijkheid is rondgegaan en wat er voor gevaarlijks is gezegd of gedaan dat iemand meteen achter slot en grendel moest worden gezet.

Ik leefde in de veronderstelling dat de case van de tilapiaboete

en de case van de om onduidelijke redenen opgesloten meneer twee

zaken waren die los van elkaar stonden, waardoor ik echt het idee

kreeg dat er iets goed mis was daar in dat district, waar ik

heerlijke jeugdjaren heb meegemaakt en menig tilapia heb verorberd

met dank aan mijn vader die minstens eens per maand ging vissen en

jagen in Bigi Pan. Bij het rondvragen bleken er vermoedens te zijn

dat de tilapiaboete en de opsluiting alles met elkaar te maken

zouden kunnen hebben. Let wel: twee dagen na de opsluiting wisten

ook mijn contacten het niet zeker. Ook de advocaat van de meneer

wist het blijkbaar niet.

Het was kortom, een ontzettend vruchtbare grond voor geruchten,

geraas, getier, helemaal in het verlengde van het handelen van de

langetenenpresident die al wat grofgebekte, licht ontvlambare en

aan woordendiarree lijdende criticasters heeft laten oppakken, een

vicepresident die het liefst de persmuskieten met een elektrische

muskietenmepper zou willen wegslaan, en dit allemaal rond de

internationale dag van de persvrijheid, waarop bekend werd dat

Suriname fiks daalde op de persvrijheidindex. Mooier, of erger, kon

het niet, qua timing.

Eerst nog over de boete. Absurd, voor vijf emmers tilapia! Het

was voor eigen gebruik, werd gezegd. Het was 109 kilogram hoorde ik

achteraf meneer Nazarali van de dag verklaren voor het

politiebureau van Nieuw-Nickerie, en het is de goedkoopste vis! Het

lijkt inderdaad absurd hoog, die boete. Maar Bigi Pan is beschermd

gebied en je mag er niet vissen. Ook niet op de goedkoopste vis.

Voor eigen gebruik hengel je ook niet 109 kilo vis, lijkt mij.

Het lijkt schrijnend dat er zo een hoge boete is opgelegd,

terwijl grotere en grovere misdaden en misdadigers vrij en blij

rondlopen, maar dat is appels met peren vergelijken. De boete is

niet afgeleid van de commerciele waarde van het gestroopte goed,

maar verhoudt zich tot de vernietiging van het beschermd gebied.

Dat is iets wat misschien nog niet helemaal duidelijk is voor

stropers in spe. Dit pijnlijke geval illustreert dat er behoefte is

aan meer informatie en voorlichting. Misschien kan de opgehaalde

SRD 120.000 daaraan worden besteed, dan is het tenminste nuttig.

Tot zover de tilapia’s.

Over de gevangenneming van Mones Nazarali, verslaggever van

Action Nieuws Suriname, kan ik kort zijn. Nu kende ik

meneer Nazarali eerder niet, omdat ik mijzelf verschoond wens te

houden van vulgariteit en ik nooit iets van Action

Nieuws te zien krijg, omdat ik ze vakkundig heb

geblokkeerd op mijn social media-pagina’s. Het is geld maken met

het leed van anderen onder het mom van ‘informatie’ en ik vind de

sensatiebelustheid walgelijk.

Moeten we hier solidair mee zijn? Ik herhaalde echter steeds een

zin: ‘principe, niet persoon’. Het gaat om het principe en niet om

de persoon. Dus wat ik ook mag denken van die meneer als persoon en

zijn platform, feit is en blijft dat je geen mensen moet opsluiten

zonder tenminste in heldere bewoordingen duidelijk te maken wat ze

precies hebben gedaan. Dus: welke smaad, welke laster, welke

verstoring, op welke dag, welke woorden? Wat was zo ernstig dat die

meneer niet op vrije voeten kon blijven in afwachting van het

proces?

Principe, niet persoon. En het principe dat ik hierbij voorop

wil stellen is niet eens persvrijheid, maar vooral het functioneren

van onze rechtsstaat. En het idee dat je geen disproportionele

maatregelen hoort te nemen. Niets meer en niets minder.

