COLUMN: Powerplay of hardball

09/02/2022 14:00 – SERIEUS!?

Ivan Cairo

Al geruime tijd wordt beweerd dat het niet zo goed botert tussen de VHP en Abop. Het is steeds ontkend, vooral door president Santokhi. Steeds weer wilde hij de samenleving doen geloven dat er geen kesekese is tussen hem en de voorzitter van coalitiepartner Abop. Elke maandag zou er – naar zijn zeggen – overleg van de regeringstop zijn, waarbij ook heikele zaken worden besproken. Toch blijven de hardnekkige geluiden over onderling gekissebis tussen VHP en Abop aanhouden.

De VHP wordt er zelfs van beschuldigd de minister van Financi?n, een VHP’er, te instrueren om de vinger op de knip te houden en de ministeries waar Abop’ers minister zijn geen geld te geven of bij mondjesmaat, zodat het beleid van die ministeries niet goed uit de verf komt of zelfs vastloopt, waardoor vanuit de samenleving kritiek zou komen op het beleid of gebrek aan beleid en prestaties van Abop. Zonder te zeggen of er opzet bij is, heeft minister Amoksi van Justitie en Politie wel bij herhaling publiekelijk gezegd dat hij voor bepaalde delen van zijn beleid (nog) geen geld had gekregen.

Politiek is een belangenspel waar er altijd botsingen zullen plaatsvinden. Dat is dinsdag duidelijk geworden in de openbare vergaderingen van De Nationale Assemblee. Abop wil het grondrechtenvraagstuk als prioriteit behandeld zien, terwijl de VHP liever snel de wet om grondhuurpercelen te kunnen omzetten naar eigendomstitel goedgekeurd ziet. Uit protest heeft de Abop-fractie gisteren geen quorum verleend om de grondconversie-vergadering te houden, waardoor de vergadering niet is doorgegaan.

Abop heeft gisteren haar spierballen getoond en de vraag kan worden gesteld welke belangen in deze de boventoon voeren. Is niet meer het algemene belang het belangrijkste? Zijn de politici er alleen om partij- of groepsbelangen te dienen? In ieder geval heeft Abop een beetje doorbroken wat al decennia gebruik is in de Surinaamse politiek, dat coalitiepartijen met alles van de regering meegaan. De komende dagen zullen uitwijzen of deze powerplay geen nodeloze hardball was.

