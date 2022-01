COLUMN: NDP quo vadis?

24/01/2022 14:00 – ROZENGEUR

Gerold Rozenblad

Hij zal vermoedelijk hoofdschuddend kijken naar de verrichtingen van zijn vroegere partij. Ondanks dat hij nu al bijkans twee jaar inactief is, staan de redenen van zijn vertrek nog recht overeind. Eind juli 2020 stapte Andr? Misiekaba uit de NDP, aanvoerend dat ondanks de forse terugval van tien zetels er geen aanstalten werden gemaakt voor een evaluatie. Ook had de partij nog geen stappen gemaakt om zich te ontdoen van de negatieve elementen wier gedrag resulteerde in de verkiezingsafgang. Als een gentleman stelde hij, ondanks hij gekozen was, zijn zetel ter beschikking.

Kort daarop liet een ander prominent jong lid van de partij, Sergio Akiemboto, in een ‘go no go‘-actie blijken om min of meer dezelfde redenen zeer ontevreden te zijn. Wat zijn status nu is binnen de partij is onduidelijk. Je zou denken dat met twee ernstige waarschuwingen van ‘jongeren’ die waren getipt dragers te worden binnen de verjongde NDP, de partij zich zou haasten om zichzelf te verschonen en zich vroeg op te maken voor de komende verkiezingen.

Nu blijkt uit alles dat de partij kennelijk nog meer verdeeld is dan de buitenstaander had kunnen bevroeden. Met daarbovenop de niet afgenomen vrees dat bij het wegvallen van Desi Bouterse, het geheel in meerdere delen zou uiteenvallen. De almaar zwakker wordende voorzitter moest in oktober zelfs een couppoging wagen om de neuzen in eenrichting te krijgen door Aloe Baba uit het niets te lanceren als zijn keuze om voorzitter te worden. “We zullen zien”, aldus de boekdelen sprekende reactie van woordvoerder Ricardo Panka. Vroeger gaf je niet dat antwoord wanneer de Baas had gesproken.

Als lapje voor het bloeden gaf de woordvoerder mee dat wordt gewerkt aan eenheid binnen de partij, op weg naar de interne verkiezingen. Een ijkpunt waar nochtans niemand weet wanneer dat zal plaatsvinden. En nu gaat de partij eind februari een grote manifestatie organiseren tegen het beleid van de huidige regeerders. Tot nog toe heeft geen enkel oproep tot protest een significant aantal mensen op de been gebracht. Niet van individuele oproerkraaiers die zich activist noemen en ook niet van groepen in georganiseerd verband. Met name de vakbeweging roert zich niet en schijnt geen reden hiertoe te hebben. En dat niet om het bordje linzensoep dat het staatshoofd hen vrijdag aanbood. De vakbeweging ziet, evenals andere delen van de samenleving, simpelweg geen alternatief.

Gezien haar mobilisatiekracht zal de partij zeker een goede opkomst realiseren. Echter, niet alleen de buitenstaander, maar vooral de NDP’ers zelf zullen met buitengewone belangstelling kijken naar wie de woordvoerders zullen zijn tijdens de manifestatie. Dat zal misschien een voorbode zijn van wat te verwachten valt van de zo lang uitgestelde evaluatie en verwachte interne verkiezingen. Langer dan twee jaar na de rebellie van Misiekaba en Akiemboto is het jammer te constateren dat er nog steeds geen antwoord is en het nog steeds gissen is op de vraag: ‘NDP quo vadis?’ Een grofgebekte tante van me zei ooit: “Te yu e bukundu fu luku ini trawan bakasey, yu no musu frigiti taki di fu yu piri opo fu trawan luku tu.”

