COLUMN: Kwestie van tijd

05/01/2022

Ivan Cairo

Ik schrok me bijna dood toen ik v??r het schrijven van deze column de laatste Covid-19-cijfers zag: 745 nieuwe besmettingen. Op ??n dag. Dat was even slikken. Niet omdat mijn keel kriebelde van een opkomende griep, maar vanwege het besef dat ondanks alle voorzorgsmaatregelen die ik tref om niet besmet te raken, de kans om besmetting te voorkomen alsmaar kleiner wordt. Eigenlijk bijna nihil is geworden. Ik besef maar al te goed dat het geen kwestie meer is van of ik Covid-19 zal krijgen, maar van wanneer.

Sommige zouden zeggen, a siki naki panya, het is overal. Iedereen kan het dus onder de leden hebben zonder dat die er maar een greintje last van heeft. De pompbediende kan het hebben, de tuinman of de helper aan de kassa in de winkel bij Omu waar je geregeld boodschappen haalt. Maar ook je broer of zus, of een neef met wie je weleens in contact komt. Hoeveel bescherming ter-voorkoming-van zal MoHaNa nog bieden als “bijna iedereen” het nu heeft?

Ik ging vanaf maart 2020 alleen nog uit huis wanneer het hoogst noodzakelijk was: naar de winkel, af en toe naar kantoor of als het werk op een andere plek of bijzonder evenement fysieke aanwezigheid vereiste. Ik wilde geen Covid-19-statistiek worden. Voor de drommel niet. Daarom heb ik me ook in een vroeg stadium laten vaccineren. Hopelijk zal dat prikje voldoende blijken te zijn waardoor, voor het geval corona ook bij mij aan de deur komt, het ziekteverloop niet ernstig zal zijn.

Als ik kijk naar de misdragingen van delen van de samenleving die zich niet willen houden aan de verbodsbepalingen zoals het achterwege laten van feesten, vraag ik me steeds meer af waar het verkeerd is gegaan. En dat feesten was echt niet alleen bij MoniHond in Moengo of in het binnenland zoals sommigen aan de samenleving willen opdringen. Dat feesten gebeurt overal, ook in Saramacca, Wanica, Paramaribo, zelfs in drukke hoofdwegen waar politieauto’s continu langsrijden.

Twee weken geleden reed ik in een straat bij mij in de buurt, omgeving Kwatta. Er was een feest gaande, compleet met brassband. Ik zag een politieauto aankomen en dacht bij mezelf, “zo, het is afgelopen met de pret”. M’n kaak viel van verbazing bijna op de vloer van de auto toen ik de beambten hun vaart zag verminderen bij het adres waar tientallen mensen dansten op de maat van het geco?rdineerde kabaal van de brassband, naar het feestgedruis keken en daarna “zoef” bijna plankgas doorreden.

Hoofdschuddend vervolgde ik mijn weg en vroeg mij af waaraan Suriname dit heeft verdiend. Dat ordehandhavers zo laks omgaan met de wettelijke bevoegdheden en de plicht om de samenleving te helpen beschermen. Inderdaad zijn er kortzichtigen van mening dat als bij bepaalde personen niet wordt opgetreden wanneer ze hun illegale feesten houden, zij dus ook mogen organiseren. Toch is de individuele verantwoordelijkheid doorslaggevend. Als individu heb je de keus om niet te gaan. Daarvoor heb je geen functionarissen nodig die je dreigen met woorden als “Doewet! Yu kan go“.

