COLUMN: Democraat of dom

04/03/2022 14:00

Iwan Brave



Wat ik me al de hele week afvraag: is Santokhi een ware democraat die zijn presidentiele machtspositie niet misbruikt of is hij een domme politieke strateeg? Het land was twee jaar lang min of meer in lockdown. Grote evenementen waren als potentiele ‘superspreaders’ verboden. En als de avondklok tussentijds werd opgeheven dan gold dat om dezelfde reden niet voor nationale feestdagen.

Door de NDP werd aangekondigd dat in het licht van ’25 februari’

die als nationale feestdag in de ban is gedaan een ‘manifestatie’

zou worden gehouden, “waarbij de regering een krachtig signaal

krijgt om het beleid om te gooien”. Er volgde dreigende taal dat de

politie zou optreden als geen vergunning hiervoor was aangevraagd.

En dan ineens vorige week zondag worden de Covid-maatregelen,

inclusief de avondklok, goeddeels overboord gegooid. Dat moest als

een geschenk uit de hemel zijn gekomen voor de NDP.

Al heeft de paarse partij grotendeels zelf het massavervoer

gefinancierd, ik geloof graag dat aanhangers na twee jaar van

opsluiting snakten naar uitbundige pir-tifi-vertier. Al

was het maar om de ‘nieuwe vrijheid’ te vieren. Geen wonder dat

Ocer bomvol was. Dat alleen al was een daverend succes. Dat

Bouterse als geroutineerde hellraiser zijn gebruikelijke

demagogie “we stevenen af naar de hel” zou uitbraken stond van

tevoren vast.

Daarom is het onbevattelijk dat je hem een full house-feestdecor

in de schoot werpt. Waarom niet een weekje langer gewacht met

afschaffing van de avondklok en versoepeling van het

samenscholingsverbod? Na twee jaren van lockdown en feestverbod had

dat ene weekje gerust erbij gekund. Vandaar mijn hamvraag: heeft

Santokhi willen demonstreren dat hij ‘geen misbruik’ maakt van zijn

presidentiele machtspositie of is hij een domme politieke strateeg?

Boze tongen beweren dat er meer politieke handjeklap plaatsvindt

tussen ‘Sheriff‘ en ‘Wanted‘ dan wij

vermoeden.







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina