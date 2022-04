COLUMN: De Wilde Weldoeners

04/04/2022 14:00

ROZENGEUR

Gerold Rozenblad



Het is me wat (geworden) met dat pakkettending. Deze keer als het zoveelste symbool dat er geen eenduidigheid is binnen de coalitie. Terwijl Chan verkoopt, deelt Ronnie uit. Ik zag een filmpje waarin onze VP in ondertrui op en neer gaat als de voorman van een groep havenarbeiders. Zo hard ging het eraan toe onder het huis. Ik denk niet dat de P ook in ondertrui in De Olifant bezig was, maar die zal zich op zijn manier ook hebben ingezet opdat zoveel als mogelijk mensen voorzien worden van een goedkoop pakket. Geen van beiden is van plan snel op te geven. Het is ontaard tot een soort voedselwedloop.

Ere wie (discutabele) ere toekomt. Ik denk dat het Somo was die

ooit begon metbirti winkrimet als bedoeling mensen goedkoop aan

eerste levensbehoeften te helpen. De spitsvondige politicus kon

niet bevroeden dat zijn opportunistische vrijgevigheid zoveel

navolging zou krijgen. Met de NDP werd het verder

geinstitutionaliseerd. We kennen nog de taferelen van een aantal

corrupte wederverkopers die het project te schande brachten. En nu?

Nu hoor je er niet bij als je geen pakketten verkoopt of verdeelt,

al dan niet met de beeltenis van dec weldoener die je aanstaart

voor zolang als je de verpakking handhaaft.

Ach, dat pakketten ding wordt steeds verder verfijnd en moet je

tegenwoordig een ID-kaart tonen, maar geen van de weldoeners komt

op het idee de zaak via Sociale Zaken te doen verlopen, waar

volgens mij de echte behoeftigen, of althans een groot deel van

hen, moeten zijn geregistreerd. Een aflevering van het befaamde

stripboekenreeks Suske en Wiske heette “De Wilde Weldoener” en het

schijnt dat het gros van de politici tenminste die aflevering heeft

gelezen. Want bij het weldoen schijnt enige wildheid te horen. Op

een andere manier kan je het handelen niet beschrijven. Hoe meer

mensen – welgesteld of arm – worden bereikt, hoe beter.

Het grappige aan de weldoenerij – voor zover er iets grappigs

aan is – is dat de handelaren kennelijk slechts goedhartgheid van

regerende partijen ondersteunen. Ik heb nog geen enkele

oppositionele partij op dergelijke schaal bezig gezien. In het

geval van de NDP weten we ondertussen wat de werkelijke prijs van

de stunt heeft gekost. Chotelall kreeg als enige de ruimte om

“goedkope” dollars aan de man te brengen en Aloe Baba onthulde zelf

waar een deel van de producten mee werd aangeschaft.

Vandaag kunnen wij ons afvragen wat er is gebeurd met de

Vliegende Brigade die met veel fanfare was aangekondigd. Nog voor

er een vlucht werd gemaakt was de totale brigade gekortwiekt en de

ECD schijnt geen liter in prijs gestegen spijsolie te kunnen

confisqueren. De goederen krijgen we nu goedkoper of zelfs gratis,

maar de realiteit is dat die voor de rest van het jaar in ons eigen

vet worden gebakken. Of toch in het vet van de weldoeners? Want

sedert Somo zijnbunkopu winkriis begonnen, is de man in zetels niet

vooruit gegaan. Integendeel. En de NDP ging al pakketten verkopend

naar de oppositiebanken. Je zou willen denken dat Chan en Ronnie

met die wijsheid op zak stukken fundamenteler en wat minder wild

zouden weldoen.

