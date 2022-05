COLUMN: De projecten van Chan

02/05/2022 14:00

ROZENGEUR

Gerold Rozenblad



Ons staatshoofd had het moment niet beter kunnen uitkiezen. Wrokomandei. Om ons op die dag mee te delen dat spoedig veel arbeidsplekken zullen ontstaan. Zijn kabinet zal niet minder dan tweehonderd projecten lanceren. En dat schept werkgelegenheid. Hij had het reeds eerder zijdelings gezegd, van die tweehonderd projecten, maar nu werd het in perspectief gebracht.

Wroko o de. En als je in aanmerking neemt dat door die

Covid-pandemie er arbeidsplaatsen zijn verloren zal je als werkloze

zeker zijn gaan verzitten tijdens de toespraak van Chan. Je

zou chronisch werkschuw moeten zijn om niet je kans te ruiken. Maar

hoewel Chan er nu voor de tweede keer over praat, tasten we in

feite nog behoorlijk in het duister over deze projecten.

Want eerlijk gezegd weet niemand nog waar de projecten zouden

moeten worden gezocht. Wat dat betreft blinkt ons staatshoofd weer

uit in vaagheid. Niet eens een indicatie van: dertig in de

infrastructuur, veertig in de agricultuur en weer een aantal

in dienstverlening, bouw of noem maar op. Je moet je als werkloze

maar in het wilde weg voorbereiden. Hoe mooi zou het niet zijn als

ergens op de website van het kabinet de projecten allemaal worden

genoemd. Dan kunnen wij ook nagaan wat er precies zal worden gedaan

en ook nog gericht solliciteren naar de beloofde jobs.

Overigens denk ik dat Chan ook Bigi Bravo een dienst zou hebben

bewezen als hij aangaf welke projecten precies zullen worden

uitgevoerd. Dan kan die weten of “zijn” ministers ook bedacht zijn

bij het uitvoeren van projecten. Dan kan de man – die tijdens de

vergaderingen van de raad van ministers wel voorin zit, maar die

niet voorzit – zich orienteren zonder te worden ingefluisterd door

zijn ministers.

De door Chan gepredikte transparantie komt er maar moeilijk in,

ook als het hemzelf betreft. Wat dat betreft roepen de

aangekondigde tweehonderd projecten herinneringen op aan de kort na

aanvang van de zittingstermijn gepropageerde 150 investeerders die

stonden te trappelen. Uiteindelijk werden we slechts bekend met

HPSG waarvan we allemaal het einde kennen. Van de overige 149 is

nooit meer wat gehoord. Mogelijk kwamen ze niet door de

ballotage-afdeling die special hiervoor was opgezet op het

ministerie van Bibis. Maar daarover zullen we vermoedelijk eeuwig

in het duister tasten. Daarom zou het goed zijn als Chan wat meer

licht zou doen schijnen op de tweehonderd projecten.

Datzelfde licht zou ook meer inzicht geven in de werkwijze van

de overkoepelende commissie die de voortgang van de projecten zou

moeten begeleiden. In de nasleep van de ‘reshuffling’ maakte Chan

immers ook bekend dat er mogelijk onderprestatie is vanwege

capaciteitsgebrek op bepaalde ministeries. Een soort super

werkgroep zou hierin verlichting moeten brengen. Ook van die weten

we tot nog toe weinig. Dus stel ik aan het staatshoofd voor dat in

het kader van transparantie in de dadenperiode die nu schijnt te

zijn aangebroken, ons van het naadje en de kous geinformeerd te

houden. Het kan in een simpel overzicht worden bijgehouden door

zijn woordvoerder. Dan hebben die projecten in elk geval ook voor

de woordvoerder wat werk geschapen.

