COLUMN: Brengen technocraten redding?

In een crisis zoals waarmee Suriname bij het aantreden van de regering-Santokhi in juli 2020 geconfronteerd werd, zou je verwachten dat in plaats van een puur politiek kabinet de president ook enkele technocraten in zijn ministersteam en op andere cruciale posten zou benoemen. Bij het aanpakken van een economische crisis, die nota bene verergerd werd door een pandemie, zouden de right people on the right place mijn inziens beter in staat geacht moeten worden de problemen een halt toe te roepen of in ieder geval degelijk beleid te maken om de crisis te bestrijden.

Niet zo lang geleden hebben in Italie en Griekenland

technocraten het politiek-bestuurlijke roer overgenomen en hun land

geleid uit crises naar rustiger vaarwater. Technocraten zijn in

feite bestuurders die de teugels van rasechte politici overnemen of

in handen krijgen. Populistische maatregelen hoeven niet van hun

verwacht te worden. Ze hoeven niet te malen over verkiezingen. Ze

komen met degelijke oplossingen en durven impopulaire maatregelen

te nemen. Waarom? Omdat ze niet uit zijn op politieke macht of

behoud daarvan en zich niet bezig zullen houden met de eerstkomende

stembusgang.

Ze runnen de ministeries, of beleidsgebieden die ze toegewezen

krijgen, zoals een crisismanager een bedrijf dat gedoemd was ten

onder te gaan, weer op het juiste spoor krijgt. Zodra dat is

gebeurd treden ze terug en maken plaats voor de echte politici die

dan op de gelegde basis kunnen doorgaan. President Santokhi had bij

zijn aantreden daar echter niet voor gekozen. Integendeel keek hij

niet verder dan de omheining van De Olifant. Hij bleef heel dicht

bij huis; in zijn gezin en vriendenkring en hier en daar werden

financiers van zijn partij geaccommodeerd.

Partner Abop bleef niet achter en deelde haar regeringsposten in

eigen kring. De NPS is de enige politieke partij die eigenlijk met

technocraten in het kabinet kwam. Het resultaat van wat de regering

tot nu toe heeft gepresteerd, is er een waarbij de samenleving

steen en been klaagt, omdat maatregelen die getroffen worden voor

een groot deel van de burgers niet leiden tot verbetering van hun

situatie: het wordt juist erger.

De president schijnt intussen het licht te hebben gezien als we

kijken naar de benoeming van een nieuwe minister van Arbeid. Hij

plaatst daar een technocraat die internationaal en nationaal zijn

sporen heeft verdiend op het stuk van arbeids- en

werkgelegenheidsvraagstukken en beleid. Is it a little too

late? Zullen voor het geval de president in zijn

reshuffeling-mode nog meer technocraten benoemt deze in staat zijn

het politieke tij voor hem te keren, zodat hij in 2025 met succes

opnieuw een gooi kan doen naar het presidentiele pluche? Wie

weet.

