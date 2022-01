COLUMN: Bommen en granaten

01/01/2022 14:00 – GANGA

Ik had al een zalvend stukje half af (u weet wel – raar Covid-jaar, vreemde toestanden, presidenti?le en vicepresidenti?le familiebetrekkingen, volgend jaar beter, wees lief voor elkaar) toen ik om elf uur donderdagochtend het nieuws even checkte en bijna een hartverzakking kreeg. Granaten op een erf, (bijna) onder de auto van een journalist. En dat niet in Verweggistan, maar gewoon hier, om de bocht bij u, om de hoek van mij, in de buurt van ons allemaal, want in Suriname.

Zou het gewoon een losstaand incident zijn, dan waren we ons collectief al wild geschrokken. Maar als het dan ook nog de auto en het erf betreft van Jason Pinas, bijna op de dag af een jaar geleden dat de vp vragen van diezelfde Pinas over de privileges van zijn nageslacht wegzette als “law law sani” en die vp bereid was zich te verontschuldigen naar anderen om zijn uitbarsting maar niet naar vragensteller Pinas, alsof de persconferentie van de regering gelijk een kleuterspeelplaats is (verleid mij nu niet om uitspraken te doen over de geestelijke leeftijd van mensen, ik smeek u), dan wordt de schrik verdubbeld.

En als het dus diezelfde journalist is die kort geleden hardhandig is aangepakt door de lijfwachten van de vp terwijl die vp erbij stond en ernaar keek en die vervolgens bij het indienen van een aanklacht bij de politie het verwijt kreeg dat hij het zelf had gezocht, en toen er wel verdachten door het OM zijn ge?dentificeerd en opgetrommeld, werden die weer op vrije voeten gelaten want ze hadden zo een spijt en weet je, die Jason had geen echte kneuzingen opgelopen, zegt het OM, dus dat is he-le-maal prima en genoeg reden voor het vrijlaten van mensen die hardhandig je tegen de grond duwen en nog hardhandiger je telefoon afhandig maken en die meenemen. Ja, ik herhaal wat u al weet, maar ik doe het toch want we kunnen niet vaak genoeg herhalen wat er aan rechtsstatelijk geweld is gepleegd in deze afgelopen weken.

Dat wij niet vergeten. Dat wij niet vergeten dat de grootste affronten tegen democratie en rechtsstaat beginnen met ogenschijnlijk kleine dingen. Een hardhandig afgepakte telefoon, een OM dat beslist dat een spijtbetuiging volstaat, een achteloos veranderen van statuten om deze of gene van dienst te zijn, een oogje hier toegeknepen, een handje daar gevuld, een lintje zus omhangen.

Net als zovelen ging er natuurlijk meteen van alles door mijn hoofd toen ik het bericht las. Zouden de mensen die door de zaak-Jason Pinas onder een vergrootglas zijn geplaatst werkelijk zo stupide zijn om dit te doen? Woede kan kortsluiting veroorzaken – dat weten we – vooral bij mensen met korte lontjes. Kan ook zijn dat het werk is van andere mensen die olie op het vuur willen gooien zodat de latente splijtzwam in onze samenleving zich in alle vunzigheid kan manifesteren. Of dat het de meest smakeloze grap ooit is van een stel barbaarse hersenloze idioten. Aangezien het blijkbaar echte granaten betrof, lijkt dit laatste uitgesloten.

Wat overblijft is angst. Angst dat we in sneltreinvaart naar de afgrond denderen en zijn overgeleverd aan een sinister politiek spel of aan barbaarse kortzichtigheid. Angst aanjagen – dat is de methode van terroristen. En toch wens ik u een mooie jaarwisseling. Neemt u de tijd voor reflectie en ik hoop dat bij uw goede voornemens er ook plaats is voor uw bijdrage – hoe klein dan ook – aan onze samenleving, aan onze rechtsstaat en democratie. We gaan het zelf moeten doen, samen.

[email protected]

