COLUMN: Al twee keer

26/01/2022 14:00 – SERIEUS!?

Ivan Cairo

Hoe zuur zal het niet zijn dat je als minister van Volksgezondheid je keel anderhalf jaar schor schreeuwt dat de samenleving zich houdt aan de coranamaatregelen, je dubbel bent gevaccineerd en toch voor de tweede keer wordt geveld wordt door het coronavirus? Nog zuurder is het wanneer de besmetting komt of bekend wordt wanneer je onderdirecteur bekendmaakt dat het reproductiegetal, de zogenoemde ‘r’, maandagavond voor de tweede dag op rij onder de 1 was, maar het te vroeg is om te juichen.

“Pas als het reproductiegetal deze week beneden de 1 blijft kunnen we zeggen: ‘we zijn over de piek heen en gaan nu in de dalende trend'”, zei onderdirecteur Dhanpat in het Covid-19 Journaal. De zuurgraad was van dien aard dat de man dinsdag zijn coronabeleid niet eens kon gaan verdedigen in het parlement: hij was in isolatie. Als de minister van Volksgezondheid die hardnekkig oproept tot voorzichtigheid en het zich houden aan de maatregelen voor de tweede keer besmet raakt, wat te denken van de personen in de samenleving die leven alsof Covid-19 niet bestaat.

Met de ziekte weet je trouwens niet hoe je het hebt, blijkt uit recente internationale mediaberichten. In de VS ging een man testen en wat blijkt: de man had Covid-19 plus de gewone seizoengriep. Ook dat kan dus, wat dus noopt tot meer voorzichtigheid. Althans, mij. Met Covid-19 weet je eigenlijk gewoon niet waar je aan toe bent. Elke dag weer hoor je ‘deskundigen’ allerlei informatie lanceren hoe het virus zich ontwikkelt en wat de wereldbevolking de komende tijd mag verwachten.

Intussen nemen verschillende landen al stappen of maatregelen die erop neer komen dat de ziekte niet meer als gezondheidscrisis zal worden behandeld, maar als een endemische ziekte zal worden aangemerkt. Ze willen zo sneller naar normalisatie van het dagelijks leven. De WHO noemt de coronagerelateerde reisregels nog net geen kolder nu er steeds meer informatie over de ziekte is. De ene deskundige schat dat Covid-19 over twee jaar zo normaal is als een doodgewone verkoudheid, een andere houdt het op drie jaar. Intussen zegt de topman van ??n van de grote producenten van Covid-19-vaccins te verwachten dat het prikje een jaarlijkse bezigheid zal worden in plaats van om de zoveel maanden een prikje gevolgd door boostershot op boostershot.

Terwijl corona verder om zich heen grijpt, zien we dat de Britse premier Boris Johnson onder vuur is gekomen van voor- en tegenstanders in zijn eigen land omdat hij zich niet blijkt te hebben gehouden aan samenscholingsverboden kort nadat de pandemie uitbrak en Groot-Brittanni? in lockdown ging. De man hield bij wijze van spreken gewoon bunga bunga party’s te Downingstreet 10, terwijl andere landgenoten braaf thuis bleven. In een geciviliseerde samenleving worden beleidsmakers op hun daden en handelingen aangesproken zoals Johnson nu overkomt en zelfs zijn aftreden wordt geeist ondanks hij in de media en in het parlement diep door het stof is gegaan.

Hier te lande hebben we meegemaakt dat een president lekker naast een kanaal ging chillen met jongeren nadat hij een toespraak voor de televisie had gehouden om zulke zaken achterwege te laten. Er zijn legio gevallen van grote feesten ver na ingang van de avondklok waarbij leden van de regering en hooggeplaatste ambtenaren aanwezig waren.

Onder de neus van de politie in Moengo is een festival met ruim tweeduizend bezoekers en luide muziek tot in de kleine uurtjes gehouden en de plaatselijke politie beweert niks te hebben gehoord en gezien. Het werd door de korpsleiding afgedaan met een ‘mea culpa’. Zo lang dat ‘zand erover-beleid’ niet wordt omgebogen vrees ik dat minister Ramadhin en andere minder fortuinlijke gevaccineerden nog vaker besmet zullen worden met het Covid-19.

