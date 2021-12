College van Beroep handhaaft berisping William Deel

29/12/2021 10:01 – Van onze redactie

William Deel (l) in zijn periode als directeur van het ‘s Lands Hospitaal met Antoine Elias, de toenmalige minister van Volksgezondheid. Foto: dWT Archief

PARAMARIBO – “De door de accountantskamer opgelegde maatregel van berisping blijft in stand.” Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep de berisping die medio juni 2019 was opgelegd aan registeraccountant William Deel, ex-directeur van ‘s Lands Hospitaal, bekrachtigd.

De Accountantskamer in Nederland legde deze maatregel op omdat hij salarisvoorschriften zou hebben omzeild toen hij als directeur van het ziekenhuis werd aangesteld. De sanctie kwam op basis van een klacht van het toenmalig hoofd Financi?le Zaken van het ziekenhuis bij de Accountantskamer. Slechts ??n van haar elf grieven werd gegrond verklaard.

Deel ging in beroep tegen de berisping en het ex-hoofd tekende app?l aan dat tien van haar grieven waren afgewezen. Nadat deze zaak eerder dit jaar was behandeld is op 16 november uitspraak gedaan. Het oordeel is onlangs op de website van het college gepubliceerd.

Deel werd in 2019 de sanctie van berisping opgelegd voor schending van de integriteitsregels die gelden voor accountants. Naast zijn salaris van vijfduizend euro als directeur zou hij ook nog maandelijks 7.500 euro hebben opgestreken als consultant in hetzelfde ziekenhuis. Voor die extra vergoeding zou hij geen specifieke werkzaamheden hebben verricht en had hij de salarisvoorschriften omzeild vond de Accountantskamer.

Het college is het daarmee niet eens. Het onderschrijft niet het oordeel dat hij in strijd heeft gehandeld met het fundamentele beginsel van integriteit van de verordening gedrags- en beroepsregels accountants en ziet geen aanknopingspunten voor het verwijt dat Deel niet eerlijk en oprecht heeft gehandeld.

Uit de overeenkomst blijkt volgens het college dat hij als algemeen directeur gemiddeld drie dagen per week en acht werkuren per dag vijfduizend euro per maand zou verdienen, exclusief reis-, verblijfs- en telefoonkosten. In de verbintenis staat ook dat de inzet als directeur de afspraken over opdrachten ongemoeid laat. Op grond van deze conclusie is zijn beroep gegrond verklaard en de uitspraak van de Accountantskamer hierover ongedaan gemaakt.

Het college is van oordeel dat Deel “onvoldoende heeft onderbouwd” dat hij een toereikende maatregel had getroffen en verwierp de afwijzing van deze klacht door de Accountantskamer, die voorts constateerde dat ondanks dat Deel zijn toezegging niet was nakomen om klaagster de gelegenheid te geven te reageren op zijn bevindingen over haar, dit geen afbreuk had gedaan aan de deugdelijkheid van zijn onderzoek.

Door het toenmalig hoofd Financi?le Zaken geen wederhoor te bieden heeft Deel onzorgvuldig en in strijd met het fundamentele beginsel van professionaliteit gehandeld. Na behandeling van het hoger beroep ziet het college geen aanleiding om tot een andere maatregel te komen dan de door de Accountantskamer opgelegde maatregel van berisping. “Deze maatregel acht ook het college, gelet op de aard en ernst van de geconstateerde overtredingen, passend en geboden.” Het heeft ook in aanmerking genomen dat Deel niet eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld.

