College loopbaan eindigt in mineur voor Kensmil

Gavin Kensmil (14) heeft SFA niet kunnen behoeden van de nederlaag. Met de wedstrijd van zaterdag kwam er officieel een einde aan zijn loopbaan als college basketballer in de Verenigde Staten.



PARAMARIBO –

Surinames Gavin Kensmil heeft zijn college loopbaan afgesloten met team-highs dertien punten, zeven rebounds en drie assists. Toch eindigde zijn laatste seizoen in mineur, want met de Stephen F. Austin State University (SFA) ging hij zaterdag in de Roman College Basketball Invitational 2022 in Daytona Beach, Florida met 68-80 onderuit tegen UNC Asheville.

Nadat het reguliere seizoen van de Western Athletic Conference

(WAC) werd afgesloten met tien opeenvolgende overwinningen en het

kampioenschap van de regular season, keerde het tij voor

The Lumberjacks. In het WAC Tournament in Las Vegas Nevada volgde

op 10 maart de nederlaag tegen Abilene Christian University

(62-76). Daarmee verging de droom op deelname aan de prestigieuze

March Madness.

Echter, het basketbaljaar was nog niet voorbij, omdat SFA nog

postseason play had. The ‘Jacks behoorden namelijk tot de

zestien teams die waren uitgenodigd voor de Roman College

Basketball Invitational 2022 van 19 tot en met 23 maart in Daytona

Beach. Op de eerste speeldag liep SFA, als nummer vier geplaatst,

averij op en moest ze de meerdere erkennen in nummer dertien UNC

Asheville.

Na een 28-34 achterstand bij de rust, maakte de ploeg elf punten

op rij en nam ze na een basket van Kensmil met 17:41 een 39-34

voorsprong. SFA heeft daarna tot 14:10 voorgestaan: 47-46. De

tegenstander maakte daarna de dienst uit en ging op een 12-0 run

die resulteerde in een 54-47 voordeel met 12:49. De voorsprong zwol

daarna een paar keer aan tot dubbele cijfers. Na

back-to-back three-pointers van Latrell Jossell liep SFA

in tot 68-75, maar in de resterende 2:12 scoorde het team niet

meer.

Kensmil maakte vijf van de twaalf veldbaskets en benutte drie

van de zes vrije worpen. Hij had drie offensive en vier defensive

rebounds, drie assists en een steal. Echter, hij beging ook een

game-high negen turnovers en had vier fouten in 38

minuten. Sadaidriene Hall (13 punten), Nigel Hawkins (12) en

Jossell (10) scoorden ook in dubbele cijfers voor SFA, die het jaar

afsluit met 22 overwinningen en tien nederlagen.

Individuele verdiensten

Voor Surinames Kensmil werd het individueel geen slecht jaar. In

SFA’s debuutseizoen in de WAC werd hij door de dertien coaches

gekozen in het First-Team All-WAC 2021-2022, wat betekent

dat hij tot de vijf beste spelers van de conference behoorde. Hij

leidde SFA met team-highs 16,2 punten en 6,8 rebounds en

scoorde 59 procent van zijn schoten.

Op 15 maart werd Kensmil verkozen in het All-District

Second-Team van de National Association of Basketball Coaches.

Daags daarvoor werd bekend dat hij een van de tien finalisten is

voor de Lowe’s Senior Class Award. Op 6 maart, in de slotweek van

het reguliere seizoen, werd de Surinamer Player of the Week.







