Coffee Mama moet Caribische Starbucks worden

14/03/2022 18:00

-

Audry Wajwakana

Het team van Coffee Mama laat een gast een kopje Coffee Mama proeven.

Foto: Audry Wajwakana



PARAMARIBO –

“Het maakt mij niet uit of het wel of niet zal lukken, maar mijn ambitie is om te gaan naar een soort Caribische Starbucks.” Hoewel Daphne Breuker dit lachend zegt, is ze heel serieus over ‘Coffee Mama’, het Surinaamse koffiemerk dat ze twee jaar geleden onopvallend in Suriname heeft geintroduceerd en dat geleidelijk ingang krijgt bij koffieliefhebbers.

Het product, te herkennen aan de witte verpakking met een

Caribische vrouw met een kopje in de hand, is een melange van

vooral twee soorten koffiebonen: de Braziliaanse Arabica en de

Surinaamse Robusta. “De echte koffiedrinker zal gelijk het

onderscheid kunnen maken met andere merken”, verzekert de

onderneemster.

Ontstaansgeschiedenis

In het Zin Resort in het centrum van Paramaribo heeft Coffee

Mama een eigen hoekje. De biljarttafels hebben plaatsgemaakt voor

tafeltjes en comfortabele zitbanken. In een glazen kast is behalve

de verpakte koffie, een lijn van koffieapparaten geetaleerd:

filtermachines in de kleuren rood, geel en zwart, maar ook

melkkloppertjes en koffiezet kannetjes in verschillende kleuren en

vormen. “Coffee Mama is ontstaan uit mijn liefde voor koffie. Ik

moet dan van die lekkere pittige hebben”, vertelt Breuker, van

beroep psycholoog. Ze noemt ondernemen haar passie.

Haar echtgenoot, een barista (iemand die gespecialiseerd is in

het bereiden en serveren van voornamelijk espresso, … red.) die

ook van Surinaamse komaf is, heeft het koffiebedrijf in 2014 met

een partner onder een andere naam opgestart. Uiteindelijk gingen de

twee zakenpartners uit elkaar en het bedrijf werd opgedoekt.

Breuker: “Dat vond ik jammer. Omdat ondernemen en Suriname mij na

aan het hart liggen, voelde ik mij geroepen om er toch een nieuw

brand van te maken met de ambitie om vanuit Suriname naar het

Caribisch Gebied uit te breiden.” Dit verklaart gelijk waarom een

Caribische vrouw op de verpakking is afgebeeld.

Eigen kweek

De naam Coffee Mama is afgeleid van de schaduwboom kofiemama die

in Suriname groeit boven de koffieplanten. “Deze grote schaduwbomen

geven als een soort moederlijke boom de koffieplantjes veel

schaduw, zodat ze goed kunnen groeien. Dat vond ik een

toepasselijke naam voor dit merk.”

De bedoeling is dat het merk een compleet Surinaams product

wordt. Ze heeft in Saramacca met een landbouwkundige koffiebomen

van verschillende varianten geplant. “Samen met de agronoom zijn we

het proces aangegaan om te kijken of we uiteindelijk tot een

lekkere Surinaamse boon kunnen komen.

Op dit moment zijn we nog afhankelijk van de buitenlandse

koffiebonen en onze eigen Robusta die onze koffie lekker maakt”,

legt ze uit. Dit wil volgens haar niet zeggen dat ze nog in de

experimentele fase is. “We hebben ons eigen brandprofiel en ons

recept gaan we niet verklappen, maar het is een Surinaamse brand

die al aan een aantal eisen voldoet.”

Oploskoffie

In Paramaribo heeft het bedrijf een eigen brander voor het

verwerken van de koffiebonen. Ook voor de beginnende koffiedrinkers

in Suriname is Breuker bezig mogelijkheden te bekijken. Haar

ervaring is dat de meeste Caribische mensen oploskoffie drinken.

“We zijn bezig om binnen een halfjaar de oploskoffie en ook de

cupjes koffie die je in hotels op de kamer vindt op de markt te

brengen.”

Coffee Mama is al in productie en staat in de schappen van

sommige supermarkten in Paramaribo. Ook in hotels en toeristische

resorts als Fredriksdorp in Commewijne en de Lounge in Nickerie

wordt deze koffie geserveerd, maar het heeft zijn weg intussen ook

naar Nederland gevonden.







