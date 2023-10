Cobranzanan promedio di 300 pa 350 Florin pa luna a subi na 1.350 pa 1.500 Florin

The content originally appeared on: Diario

Envez cu cobranza di coriente baha, el a subi drasticamente:



September ta e luna mas calor y pesey airconan ta traha extra largo

ORANJESTAD (AAN) — Varios consumidor cu ta paga un promedio di 300 pa 350 Florin tur luna, na coriente, a haya e cobranza di September pa paga na November, pa e suma di 1.350 pa 1.500 Florin.

Riba Diabierna, algun consumidor a yama DIARIO pa keha di e cobranza di coriente cu nan a haya pa paga na November proximo (Consumo di September), cu a subi di nan pago practicamente standard cu mil Florin extra. Kiermen, hopi famia lo keda sin come of tin cu yega na un areglo di pago cu NV Elmar, y cambia pa meter prepago, como solucion.

E consumidornan ta bisa cu ta imposible cu pa motibo di calor, nan consumo di coriente a aumenta asina drasticamente, siendo cu nan tin semper e mesun uzo y mayoria ta traha henter dia y ta yega cas banda di 6’or di atardi y mas laat, y nan ta cende airco te banda di 8 pa 9 or di anochi te cu 5 of 6 or di mainta.

Hopi hende ta man na cabes y Diabierna a dicidi di bay NV Elmar pa haci reclamo, pero e compania a cera pa 11.30 or, segun nan a worde bisa pa security, e personal tabata tin reunion interno. Asina ta, cu muy probablemente Dialuna tin hopi consumidor para den rij di NV Elmar pa puntra ta di con e cobranzanan a bin asina excesivamente halto.

Nan no ta kere cu esey por ta un tarifa real, por ta, ta calculacion Elmar ta haci, pero realidad ta pueblo no por sigui asina, y no tin caminda pa bringa contra e costo di bida aki, unda tur, pero tur cos ta birando impagable, for di alimentacion te servicionan. Tur hende na Aruba ta paga impuesto pa ricibi e servicionan cu pueblo ta merece, y no ta husto cu ademas di impuesto tin cu paga doble y triple pa nan sobrevivencia.

Y berdaderamente, hopi hende ta sumamente disgusta! E clase medio no ta existi mas. Na Aruba tur hende ta birando pober caba, y awo tin cu bay scoge entre paga e cobranza di coriente of come y keda sin luz den cas. Y ta parce cu e cobranza di awa tambe ta yegando hopi halto. Na unda pueblo ta bay asina?

NOTA DI REDACCION: DIARIO tin di agrega, cu semper den ultimo decada aki, e cobransa di September ta esun mas pica di coriente, debi cu e luna ey ta esun mas calor y pesey aparatonan electrico (airco y refrigerador) ta traha extra mas largo cu compressor. Y hendenan cu normalmente ta pone airco na 24º Celsius, den September ta opta pa baha temperatura te na 22º Celsius pa nan camber ta mas frieu. Pero consecuencia ta cu fin di luna e ta aparece riba cobransa di coriente.