Cobranza di $20 na cada turista ta bay bira un drempel hopi delicado

Reaccion di AHATA riba ‘Riool-heffing’



Opinion di CEO Tisa LaSorte riba e situacion

Ora proyecto finalisa lo keda cobra e tax of no?

ORANJESTAD (AAN): E plan cu a wordo anuncia cu ta bay cobra turistanan cu yega Aruba un impuesto extra di $20, ta hisando varios bandera cora den sociedad, y cerca conocedornan di turismo. Tambe a nota cu varios turista a actua sorprendi riba social media pa cu esaki.

A cuminsa adverti cu Aruba no mester bay mata e galiña cu ta poniendo webo di oro.

E tax aki di $20 ta gemik riba turistanan, y e placa ta destina pa yuda drecha e sistema di Planta RWZI na Bubali, y tambe Aviacion Civil.

Tisa LaSorte, kende ta CEO di Aruba Hotel and Tourism Association (AHATA) a duna su opinion tambe riba e asunto aki. Riba e asunto di RZWI na Bubali, segun LaSorte ya di hopi tempo caba via di informenan di e.o. DOW, cu di trempan a cuminsa bati alarma pa mustra cu e planta aki no tin capacidad.

“Ta facil pa bisa cu ta Hotels y Condos ta usando e RWZI, pero esey kiermeen cu e industria di Turismo a keda crece y Gobierno no a inverti den infrastructura pa desaroya esey,” LaSorte a indica.

Buscando un solucion: Pesey semper nan a boga pa un “Plan Nacional” unda tur stakeholders ta participa pa bo prepara bo pais tambe pa e crecimento cu bo a escoge pa e isla, y esey ta inclui e planta di RWZI cu tambe mester por handle e capacidad cu Aruba a dicidi trece aki, pasobra ta e isla ta dicidi ta cuanto hende ta laga drenta. Anto e ora tin di prepara e infrastructura.

Pero awor pa falta y negligencia a lo largo di hopi aña, awor Aruba ta den e situacion aki.

Pero AHATA kier enfoca riba solucion. Aworaki e problema ta asina urgente, cu nan ta djis contento cu ta trahando riba un solucion. Y e idea di Impuesto di $20 ta wordo haci via un NV semi-publico y semi-priva cu e ora ta tuma over e responsabilidad di RWZI. Pues e ta sali for di DOW y bay den e NV aki.

Pusha riba nan lomba: Y pa por tin un modelo financiero pa haya finanzas pa traha un planta nobo, nan mester di un modelo di impuesto pa demostra Banconan cu tin modelo pa paga riba e fianzanan aki. Esey ta algo cu AHATA tin comprension pa esey tambe. Tin comprension tambe pa e hecho, cu si acaso no a cobra e turistanan ora di drenta, e ora tin di cobra henter comunidad, y e ora ta henter comunidad tambe lo ta pagando e impuesto di “Riool-heffing”.

Riba lomba di ken lo bay cobra e Riool-heffing aki? Hendenan local lo no kier paga esey pa gastonan subi aun mas. Di otro banda, lo por cobra e turistanan e tax aki.

A escoge pa preferible cobra e turista. Pero tin di corda cu e lo por tin un drempel, pues cada biaha cu bo cobra un turista un impuesto mas… esey ta bira un drempel. Pasobra cada biaha cu bo pone e turista habri cartera pa paga pa e por drenta, e por ta un drempel, afectando tambe e decision di hende cu no ta gusta e tax aki, y ta djis dicidi pa bay otro caminda.

Di otro banda, por compronde cu mester di un modelo financiero pa e NV nobo. AHATA mes a recomenda pa pone den un NV pa asina privatisa e proceso, y asina bo tin un compania di cual esey ta su unico responsabilidad, cu nos tin mihor chens cu lo bay keda mantene e planta nobo.

Sensitividad di turista: LaSorte a indica esey, pasobra den pasado esey tabata e problema cu no a keda inverti ni mantene adecuadamente e planta di RWZI te cu el a deteriora na un forma alarmante.

“Pesey nos ta di acuerdo cu e proceso di privatizacion, y claro cu nos tin preocupacion pa cada impuesto cu ta bin, pero nos ta compronde cu mester financia e proyecto,” e CEO di AHATA a indica.

E tax di $20 no ta demasiado halto? Segun AHATA, semper nan tin preocupacion cu e drempel ta mucho halto y cu kizas Gobierno ta djis pensa cu ta ‘pone algun Dollars mas’ y asina por usa esey pa otro cos. Tur hende sa cu Gobierno recien mes a celebra cu tin Surplus den e Presupuesto nobo.

“Nos mester ta cauteloso ta cuanto nos lo bay keda cobra na impuesto di e turistanan, y crea e drempelnan aki. Aruba Tourism Authority ta esun cu ta haci estudionan di kico ta e sensitividad unda turistanan lo por menciona cu Aruba ta cuminsa bira demasiado caro, y esey ta algo cu ATA ta haci constantemente.

Keda cobra pa semper of no: AHATA tin e preocupacion, pero loke nan kier mira e modelo financiero. E ley mes no a yega Parlamento ainda, pues ningun hende sa con e ta hinca den otro, y con e presupuesto ta poni. Tin varios pregunta: Lo keda cobra pa semper e $20 aki of ta djis pa 3 aña?

Pasobra si ta usa e placa pa ‘setup’ e planta nobo y keda cla… e problema tin biaha ta cu hendenan ta costumbra keda cobra e $20 ey for di turistanan, y despues ta capaz di bay cuminsa usa e fondo ey pa algo otro.

AHATA su pensamento ta cu ora bo introduci un impuesto pa un problema urgente, no mester keda cune siendo e problema a wordo soluciona, y pa colmo presupuesto di Gobierno tin un surplus.