Of de regering een akkoord zal bereiken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is nu één van de meest gestelde vragen. Wat wel vast staat is dat president Chandrikapersad Santokhi, indien hij in zee gaat met deze organisatie, mag rekenen op verzet van Ronald Hooghart en de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO). Hij dreigt met een straatprotest indien de IMF-lening wordt doorgedrukt.