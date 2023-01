Cl?ment Beno?t II dresse le bilan de Livres en libert?

The content originally appeared on: News Americas Now

Le coordonnateur de la biblioth?que Georges Castera du Limb?, Cl?ment Bonoit II, a dress? un bilan positif de toutes les ?ditions de Livres en libert? en 2022. De Cameroun au Cap-Ha?tien, en passant par Limonade, Trou-du-Nord, Montrouis, Desdunes, Verrettes, Saint-Marc, l’Est?re et Gona?ves, Livres en libert? a conquis le coeur des amoureux du livre.

Malgr? une ann?e difficile avec la crise ?conomique et l’ins?curit?, Cl?ment Beno?t II a partag? l’objet livre, selon lui, dans le but de faire en Ha?ti et ailleurs une f?te de partage gr?ce ? la magie de la litt?rature.

Le public a retrouv? durant ces ?ditions une ambiance o? livre et f?te se conjuguent avec bonheur. En pr?sence de ses invit?s : Christophe Philippe Charles, Marc Exavier, Patrick Erwin Michel, Jean Marc S?natus, Claude Bernard S?rant, Arist?ne Jhonny, Guy G?rald Menard, Bolivar Delcarme, Gary Victor, Dr Maismy Marie Fleurant, Pierre Clitandre, Pierre Josu? Ag?nor Cadet et Smoye Noisy, Livres en libert? en 2022 ?tait une ode ? la litt?rature, au livre et ? notre libert? de nous exprimer et de penser.

d?clare le directeur de la biblioth?que Georges Castera.

Selon Cl?ment, la d?fense du livre et l'incitation ? la lecture passent, ? son avis, par la plus grande visibilit? des livres.

C'est le leitmotiv de Livres en libert? ? travers le pays et m?me ailleurs. Durant un an, Livres en libert? a aliment? et partag? des centaines de livres dans les villes de province, dans les rues, sur les places publiques et dans de nombreuses zones du pays. souligne l'op?rateur culturel.

Les ?ditions de Livres en libert?, selon les mots de Cl?ment Beno?t II, ont ?t? ponctu?es de rencontres fraternelles, d'ateliers d'?criture, de conf?rences et de causeries.

Livres en libert? et ses partenaires

Le partenariat de Livres en libert? avec FNE est une nouvelle page. Une page qui peut emporter libert? ici et ailleurs. Gr?ce ? ce partenariat, Livres en libert? donnera des opportunit?s aux lecteurs ha?tiens d’Am?rique et d’Europe dans le but d’int?grer la diaspora ha?tienne qui est aux ?tats-Unis, au Canada, en France, au Br?sil, au Chili et en R?publique dominicaine dans l’activit?. Gr?ce ? un don de la FNE, la biblioth?que mettra sur pied un syst?me d’internet pour les lecteurs de la biblioth?que Georges Castera du Limb? en 2023.

Livres en libert? n’entend rien changer ? la formule du festival pour l’ann?e 2023, mais il d?posera ses valises au Mali, en Guin?e Conakry, en Guadeloupe, et au pays des pharaons, en Egypte pour c?l?brer la litt?rature ha?tienne.

Ce festival apporte depuis plusieurs d?cennies une pierre devenue incontournable ? l’?difice culturel ha?tien. La renomm?e d?sormais nationale de ce festival porte loin l’image du pays, parfois m?me au-del? des fronti?res. La qualit? des auteurs qui en ont fait un rendez-vous r?gulier atteste, si besoin ?tait, de l’importance de l’?v?nement.