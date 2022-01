Clifton Lienga officieel directeur SWM

07/01/2022 20:07

Clifton Lienga, de nieuwe directeur van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij. Foto: SWM

PARAMARIBO – Clifton Lienga is vrijdag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM) aangesteld als de nieuwe directeur. Hij volgt Marlon Oosterling op die vanaf januari 2016 de leiding had en bedankt heeft voor een tweede verlenging als directeur.

Oosterling blijft als adviseur verbonden aan het waterbedrijf. Lienga was hoofd van de afdeling Technische Diensten en gaf ook leiding aan een speciale werkarm ter verbetering van de watervoorziening in het binnenland. Hij is vanaf 2007 in dienst van de SWM.

De raad van commissarissen alsook het management collectief zijn content met Lienga als nieuwe directeur. Vicepresident Ronnie Brunswijk had in december bij de opening van de waterzuiveringsinstallatie in het district Commewijne laten doorschemeren dat Lienga de zegen had van de top van de Abop om de SWM te leiden.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina