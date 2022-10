Clientenan di Banco di Caribe por haci pago online facil y lihe cu Sentoo

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Ainda ta fresco den nos memoria con durante di pandemia hopi instancia a ofrece e posibilidad pa haci pedido di producto y servicio ‘online’.

Di bo supermercado faborito te na bo restaurant preferi. E ‘shift’ aki a pesar di e circunstancia a habri un bentana di oportunidad.

Na comienso di 2022, Banco di Caribe a partner cu plataforma di pago ‘online’ Sentoo y awor e servicio aki tambe ta disponibel na Aruba. Pagonan via Sentoo ta facil, lihe y cu comprobante inmediato.

Sentoo ta metodo di pago online: Pagonan via Sentoo ta sosode automaticamente, e unico cos cu e consumido mester haci ta primi ‘check-out’, selecta Banco di Caribe, ‘log-in’ na bo online banking, y aproba e pago. Sentoo ta permitíbo paga for di bo cuenta coriente na Banco di Caribe, pa e cuenta coriente di un proveedor na Banco di Caribe.

Na luga di perde tempo pa busca informacion di transaccion manera number di recibo, number di cuenta of hinca detaye di bo tarheta, Sentoo ta hibabo mesora na bo online banking, na unda tur informaccion di e pago ta yena caba. Bo mester djis confirma e pago. Cla ta! E establecimento ta ricibi un confirmacion di pago mesora.

Sentoo no ta unicamente pa shop ‘online’, sino pa paga awa y coriente, telefon of otro factura. Basicamente por paga tur cos, djis busca e logo di Sentoo como opcion di pago cerca bo proveedor of establecimento. Sentoo no tin registracion, of abono mensual y e ta gratis pa consumido! Actualmente Banco di Caribe ta e unico banco cu ta ofrece e servicio aki pa compania local.

Ofrece opcion di pago Sentoo: Clientenan empresarial, cu ta desea di ofrece mas opcion di pago na nan cliente pa nan producto of servicionan, por acerca nan ‘account manager’ na Banco di Caribe pa aplica pa e servicio di Sentoo. Si bo no ta cliente comercial di Banco di Caribe ainda y kier bini na remarca pa e servicio aki, por traha un cita cu Corporate Support na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bishita e website di Sentoo na:

www.sentoo.io pa mas informacion.