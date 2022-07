Clausura di Export Week 2022 cu un biaha mas tabata exitoso

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): Diabierna 8 di juli tabata tin e clausura di Export Week 2022. Organiza pa Directie Economische Zaken su unidad Expodesk,

e siman educativo aki a conta cu varios presentacion dinamico alinea cu e tema di “conquering new horizons”.

Aki a trata en general e topiconan di e ultimo tendencianan den e-commerce, e futuro di pagonan online, incluyendo e moneda digital (crypto currency), ‘blockchain’, ‘crypto wallets’ y ‘non-fungible tokens (NFTs)’. Tambe a trata topiconan manera ‘circular economy’y ‘doing business with the USA, Asia and the Caribbean’.

Minister di asuntonan economico, comunicacion y desaroyo sostenibel, mr Geoffrey Wever tabata t’ey presente pa otorogacion di certificadonan na e participantenan cu a completa e curso. “Ta spera cu e curso aki por a duna mas conocemento na tur esnan cu a participa, y ta forma parti di mehoracion di nos comunidad empresarial”, minister Wever a meciona durante su discurso.

Prome cu otoroga certificadonan, minister Wever a comparti cu e grupo informacion di leynan cual recientemente a ser modifica, pa asina reconoce moneda digital (crypto currency) dentro di Aruba su legislacion.

Asina ta sigura cu por adapta na e formanan moderno di business cual sigur lo tin un impacto mas grandi den e añanan binidero, pa cual nos mester haci uzo di e oportunidad.

Tabata tin un sentimento hopi positivo di parti di e participantenan riba e experiencia y materia cu a ser cubri, y esaki ta sumamente positivo pa e economia di Aruba su desaroyo. Minister Wever kier desea tur persona exito cu e conocemento nobo aki cu tin, y ta spera cu nan lo por utiliza esaki na ful su potencial.