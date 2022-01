Cinco luna di prison pa plantacion di 412 mata di marihuana

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E homber V.P.S. di Panama y e Arubiano J.G. a wordo haya culpable di plantacion di marihuana.

Ta asina cu Fiscal a bisa cu plantacion di marihuana ta origen di problema di droga na Aruba. El a exigi 6 luna di prison. Hues a condena e duo na 5 luna di prison.

E acusacion contra e duo ta cu a viola ley di droga. Nan tabatin un plantacion di 412 mata di marihuana y posesion di marihuana entre Februari y 3 Juli 2021.

MARIHUANA MEDICINAL

J.G. a bisa Hues cu e marihuana e ta uza como remedy. El a bisa cu el a siña di dje na Hulanda y a haci operacionnan grandi na Hulanda. El a sufri accidente y door cu e tin cuero hopi sensible, el a cuminsa usa marihuana como medicina alternativo. El a admiti di tabatin plantacion di marihuana pero no pa bende sino pa propio uso.

MESTER TIN PERMISO PA PLANTACION DI MARIHUANA

Hues a bisa cu enberdad na Hulanda ta stimula pa usa marihuana como medicina pero mester pidi permiso pa haci’e y no por haci’e scondi. Hues a remarca cu 412 mata di marihuana a keda confisca. Segun J.G. ta solamente 90 mata tabata adulto y bloei. E otronan tabata chikito. For di e matanan e tabata traha azeta. Hues a remarca cu e matanan chikito tambe ta crece.

Segun Hues, V.P.S. a bisa na Polis cu e tabata yuda cu e plantacion. Segun V.P.S. den Corte, e tabata nervioso ora di interogacion. Segun V.P.S., e tabata keda na J.G. pero no tabatin nada di haci cu plantacion di marihuana. Hues a mustra cu V.P.S. a declara na Polis cu tabatin un palabracion cu e ta yuda J.G. cu e plantacion di marihuana a cambio e tabata keda eynan. Segun V.P.S., door di Covid e no por a bolbe Panama y a keda na J.G. Segun V.P.S., e no tin conocemento di marihuana.

El a bisa Hues cu e ta un indjan cu ta biba den mondi na Panama.

FISCAL

Fiscal a bisa Hues cu e ta haya legalmente proba cu e duo tabatin plantacion di marihuana. El a bisa cu door di holor di marihuana, Polis a bay na un tereno y a topa cu V.P.S., kende a bisa cu e ta kedando eynan y cu e tereno ta di J.G. Fiscal ta haya cu V.P.S. mester por a pensa cu tabata marihuana. Esaki pa e forma con e matanan tabata scondi.

Fiscal ta kere cu J.G. lo ta traha azeta pa e usa. Sinembargo e ta haya cu 412 mata ta produci cantidadnan di kilo di azeta y no ta kere cu ta pa propio uso. Na opinion di Fiscal, tanten cu marihuana no ta legalisa, e ta castigabel. No ta un sorpresa cu plantacion di marihuana ta origen di problema di droga na Aruba. El a exigi 6 luna di prison pa nan, teniendo cuenta cu ta promer biaha.

ABOGADO

Mr. Zara a bisa Hues cu J.G. a sufri un accidente serio na su cabez y door di esey e ta kere cu marihuana como medicina ta yud’e. Pesey e tabata cultiva marihuana pa traha e azeta. V.P.S. conoce J.G. y a bin Aruba serca dje. Pa cu e castigo, mr. Zara ta haya cu mester duna J.G. un parti condicional y V.P.S. un castigo igual na loke el a sinta caba pa asina e wordo manda Panama.

SENTENCIA

Hues a sera tratamento di e caso y a dicta sentencia di biaha. E ta haya nan culpable di plantacion di marihuana. Hues a bisa cu ta conoci cu uso di marihuana como medicina ta dunando resultado. Sinembargo pa haci esey mester tin permiso sino e ta ilegal. El a condena J.G. y V.P.S. na 5 luna di prison. Esey ta nifica cu nan a sali liber e mesun dia, mirando cu ya nan a sinta suficiente castigo den KIA.