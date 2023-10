Cinco aña y 6 luna di prison pa homber cu a abusa di dos yiu homber di crianza menor di edad

The content originally appeared on: Diario

Hues a confirma exigencia di Fiscal

ORANJESTAD (AAN): Hues di Corte di Husticia a haya e homber T.(50) naci na Colombia, biba na Aruba, culpabel di a abusa di dos yiu homber di crianza, J. y X. Hues a confirma e exigencia di Fiscal y a condena T. na 5 aña y 6 luna di prison.

ABUSA DI MUCHANAN

Tratamento di e caso aki a tuma lugar luna pasa, caminda T. ta wordo acusa cu entre 2002 y 2003, como padrastro di e muchanan J. y X. a abusa di nan. E tempo ey T. tabatin 30 aña y e muchanan J.(8) y X.(12). Awor na grandi J.(29) y X(33) no por a soporta mas e trauma y a dicidi di haci denuncia contra T.

Investigacion a mustra cu T. lo tabata forza e muchanan pa nan hunga cu su parti intimo. Un di e muchanan hasta mester a chupa. Segun declaracion di e muchanan, T. a menaza nan cu si nan bisa algo, nan lo wordo maltrata. E abuso aki tabata sosode pa lunanan largo tur dia atardi. E muchanan tabata asina terorisa di T. kende tabata dal nan.

FISCAL

Fiscal a condena totalmente e hecho cu e acusado T. tabata abusa di e muchanan y maltrata nan. Tabatin un diferencia di opinion cu si e tempo cu a haci denuncia esta na Juli 2022 mientras cu e detencion di T. a surgi na Februari 2023, si e periodo esta desde 2002, a base di lei, a pasa tempo y lo mester keda sin persigui e acusado. Fiscal ta haya cu un parti di e caso di X. si pero no J. El a exigi 5 aña y 6 luna di prison pa T.

SENTENCIA

Diabierna ultimo, Hues a dicta sentencia caminda por a mira den sala di Corte, un di e victimanan, J. y familiarnan di e acusado. T. a drenta den sala di Corte escolta pa miembronan di CEA y por a mira cu e tabata mira rabia den direccion di e victima.

Hues a bisa cu riba e asunto si parti di e denuncia lo a caduca, na Februari 2014 a haya e Codigo Penal nobo. E ley nobo ta bisa cu promer cu e ley nobo drenta na vigor, e ley bieu ta keda asina. Na opinion di Hues, esey ta nifica cu un di e acusacionnan contra T. di e otro victima X. no a pasa tempo. Un otro acusacion a caduca na 2020 y te 2022 a haci denuncia. Hues a declara Ministerio Publico no admisibel pa esaki o sea e parti ey no por persigui T. p’e.

ACUSADO TA CULPABEL

Hues a bisa cu e ta haya T. culpable di a abusa di e muchanan. Hues a bisa cu e ta haya e declaracion di e dos rumannan confiabel. Por a mira cu e victima J. su wowonan tabata yena cu awa ora cu Hues tabata bisa e sentencia. Hues a reacciona riba e punto di abogado mr. Mohamed cu e mama no a mira lessionnan na e muchanan di a wordo maltrata. Hues a bisa cu por bien ta cu T. a dal nan caminda no ta mustra riba curpa, entre otro na cabez. Tambe e abogado a mustra cu na school e maestronan no a ripara nada. Na opinion di Hues, e hecho cu na school e maestronan no a ripara nada, no kiermen cu nada a pasa. Hues ta comparti punto di bista di Fiscal cu tin muchanan cu ta tene sufrimento aden y no ta expresa nada.

CONFIRMA EXIGENCIA DI FISCAL

Pa cu e castigo, Hues a bisa cu T. como padrastro a abusa di e muchanan menor di edad. Hues ta considera e casonan serio. El a bisa cu ainda e victimanan ta sufri loke nan a pasa aden hopi aña. Hues ta haya e exigencia di Fiscal, 5 aña y 6 luna di prison, na su lugar. Hues a condena T. na 5 aña y 6 luna di prison.