Cinco aña prison pa Colombiano envolvi den falsificacion di cantidad di acta di casamento y divorcio

Hues a reduci e 260 mil Florin cu Fiscal a exigi pa kita di propiedadnan

ORANJESTAD (AAN): Hues di Corte di Husticia den Promer Instancia ta haya e homber Colombiano O.H. di 65 aña, mihor conoci como Toby, culpabel di falsificacion di actanan di casamento y divorcio. Hues ta haya e castigo exigi pa Fiscal na su lugar pero no e demanda pa kita propiedad. Hues a reduci e suma bastante.

Exigencia fiscal: Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa Hues cu e caso a bin na cla ora cu Censo a haci denuncia di falsificacion di acta di casamento di un pareha cu a casa na Colombia. E pareha a bisa cu nan a acerca O.H. pa regla esaki. Relaciona cu esaki, dia 29 Augustus 2022 a detene O.H. y den su cellular a haya cantidad di potret di pasaporte, firmanan y actanan di casamento y divorcio. A resulta cu tin hopi casonan di falsificacion di actanan di casamento y divorcio y cu e personanan a bisa cu nan a paga O.H. pa regla e actanan di casamento pa asina keda registra den Censo.

Demanda pa kita propiedad: Fiscal a bisa cu e investigacion financiero ta mustra mas cu 334 mil florin, O.H. a gana na forma legal mientras cu a gasta mas cu 600 mil florin. A interoga O.H. riba esaki pero e no por a duna splicacion riba e mas cu 256 mil florin di diferencia. Fiscal a demanda pa kita for di O.H. (Toby) 260 mil florin na propiedad.

Castigo: Fiscal a mustra cu Toby ya tin mas cu 1 aña sera. El a bisa cu entre Colombianonan ta circula, “Si bo tin miedo di wordo deporta y bo kier tin permiso pa keda Aruba, bay cerca O.H., Toby”. Fiscal a mustra cu O.H. a daña henter e sistema legal pa beneficia su mes. Tin masha hopi trabao ainda cu mester haci relaciona cu tur e escandalo di falsificacion di actanan di casamento y actanan di divorcio falso.

Fiscal ta haya cu mester Mester manda un señal bon cla cu no ta permiti falsificacion di actanan. No por ta asina cu hendenan di exterior ta bin keda na Aruba cu actanan falso. El a exigi 5 aña di prison pa O.H., kitando e tempo cu ya e ta sera den KIA.

Sentencia: Hues recien a dicta sentencia caminda Hues ta haya O.H.,Toby, culpabel y a conden’e na 5 aña di prison. Pa loke ta e demanda di kita propiedad, Hues a bisa cu el a usa un otro formula pasobra Toby a usa placa di su cuenta tambe. For di su cuenta, Toby tabata manda placa Colombia. Hues a conclui cu e diferencia di entrada no ta bon demostra. E ta haya cu no a sali na cla kico ta e ganashi cu Toby a haci y kico ta e gastonan cu Toby a haci cu su entrada legal y cual ta su entrada ilegal. Hues a calcula e suma di kita propiedad menos cu e 260 mil Florin cu Fiscal a exigi. Hues a bisa cu e suma ta algo mas cu 60 mil florin cu lo mester kita for di Toby.