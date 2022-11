Cinco aña di prison pa homber cu lastra agente di Polis wanta na auto

The content originally appeared on: Diario

Hues no ta haya proba intento di mata sino maltrato severo

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta via video conference Hues a dicta sentencia den e caso penal con e homber Jonathan K. di 25 aña. Hues no a haya proba e intento di mata manera Fiscal a bisa. Hues no a sigui e exigencia di 11 aña di prison sino a condena Jonathan K. na 5 aña di prison. Tambe Hues no a sigui e aprobacion di Fiscal pa cu e daño per huicio. El a reduci e 21 mil Florin na 10 mil Florin.

Fiscal: Luna pasa tratamento di e caso a tuma lugar caminda Fiscal a bisa cu e ta haya cu Jonathan K. kier a mata e agente di Polis. Na opinion di Fiscal, ta Jonathan K. mes a hinca su mes den e situacion aki. El a señala cu Jonathan K. tin carchi di castigo alarmante.

El a exigi pa confisca e auto cu Jonathan K. a usa como un arma y saca e arma di candela cu Jonathan K. a usa den un club nocturno pa menaza un homber, for di circulacion. E agente M. a demanda 50 mil Florin di dano material y inmaterial. Fiscal a bisa cu no por cobra pa overtime pero si oranan di trabao. El a pidi Hues pa aproba 5 mil Florin di daño material. E resto por cuminsa un caso civil. E parti inmaterial cu ta encera e daño na man y problema mental, Fiscal a pidi pa aproba algo mas di 21 mil Florin. El a exigi pa aplica medida di pago of 1 aña di prison.

Fiscal a bisa cu e agente di M. a resulta herida durante cu e tabata haciendo su trabao. Ningun momento por a spera cu algo asina lo sosode. Esaki a sacudi comunidad y crea sentido di inseguridad. Fiscal ta haya cu mester baha cu man duro contra esun cu ta actua contra trabao di Polis. E ta considera Jonathan K. residivista di arma di candela. El a cuestiona e forma con Jonathan K. a cana drenta den club nocturno cu arma. Fiscal a exigi 11 aña di prison pa Jonathan K.

No proba intento di mata: Den sala di Corte tabata presente e agente di Polis cu su pareha y un colega. Hues a bisa cu e no ta haya proba intento mata sino maltrato severo. Hues a bisa cu no tin prueba convincente cu Jonathan K. tabatin intension di mata e agente di Polis. Hues ta haya cu mester tin actuacion di Jonathan K. cu ta mustra cu e kier a mata. Hues ta haya cu no por prueba cu Jonathan K. tabata bay cu velocidad halto riba e palo di luz mientras cu e agente tabata wanta na e auto.

Hues a mustra cu e agente di Polis tabatin su man den auto y tabatin un luchamento entre e Polis y Jonathan K. pa control di e auto y esey a pone cu e auto tabata core sin control. Na opinion di Hues, esey ta mustra cu Jonathan K. no tabatin control completo riba e auto. Tin testigo a mira cu e auto tabata core sin control. Pesey Hues no ta haya cu intencional Jonathan K. a bay riba e palo di luz.

Hues ta haya legalmente proba cu Jonathan K. ta culpable di maltrato severo di e victima. Tambe Hues ta haya proba, e menaza y posecion di arma di candela den e club nocturno door di Jonathan K.

A falta respet pa polis: Pa cu e castigo Hues a tene na cuenta cu Jonathan K. a causa maltrato severo contra un agente di Polis. Na opinion di Hues, Jonathan K. a stroba e trabao di Polis. Tambe Hues ta haya cu esaki ta un falta di respet pa Polis cu mester mantene seguridad y orden publico. Hues ta haya cu Jonathan K. su actuacion a viola integridad di e agente.

El a bisa cu te ainda e agente ta afecta pa e accidente. Ademas Jonathan K. a menaza hende den club nocturno cu un arma di candela. Hues a bolbe enfatisa cu arma di candela ta un peliger pa comunidad. Hues a tene cuenta cu anterior Jonathan K. a haya condena caba pa algo similar.

Demanda di daño: Hues a bisa cu e agente a haci un demanda di 50 mil Florin cu ta material y inmaterial. Pa cu e parti material, Hues ta haya acceptabel cu agente a sali perhudica di no por traha overtime. Hues ta haya 5 mil Florin di daño ta husto. El a bisa cu si e agente di Polis kier mas, e lo por cuminsa un caso civil. Pa e parti di daño inmaterial, Hues a bisa cu ta acceptable 5 mil Florin pa e impacto cu e agente a sufri. El a bisa cu pa e resto, e agente mester cuminsa un caso civil. En total ta 10 mil Florin di daño cu Jonathan K. mester paga. Hues a bisa cu e ta pone medida di pago.

Castigo: Hues a condena Jonathan K. na 5 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA. E Toyota Tercel lo keda confisca. E arma y bala lo worde destrui. Demanda di daño di e agente di Polis ta worde aproba te na 10 mil Florin. Hues a pone un medida di pago. Si Jonathan K. no paga e daño, e lo mester bay extra 85 dia sera.