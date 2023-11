Cinco aña di prison exigi pa trio acusa di a laga muher Venezolano perde riba lama

The content originally appeared on: Diario

Dia 13 December 2023 lo tin sentencia

ORANJESTAD (AAN): Diaranson mainta a sigui cu tratamento di e caso penal contra e trio A.R.L. di 45 aña, R.E.S. di 35 aña y e Venezolano I.S.d.P. di 47 aña. Tur tres ta wordo acusa cu 22 di Maart 2023 a haci contrabando di e dama Johana Salazar di Venezuela y cu yegando Aruba, Johana a disparce. Ta ser bisa cu el a bula den lama ora a mira Wardacosta tabata acercando y nunca mas el a wordo haya.

Dama perdi riba lama: Tratamento di e caso a cuminsa siman pasa y door cu e tratamento lo dura hopi, a dicidi di pospone e caso pa Diaranson caminda Fiscal y abogadonan a papia. Siman pasa a sali na cla cu e dama Johana a pidi A.R.L. pa trece Aruba y a paga 2100 Dollar. A.R.L. a bisa cu e no por y a pidi R.E.S. si e por. R.E.S. a dicidi di bay busca Johana. A palabra dia 22 di Maart 2023 y R.E.S. a bay busca Johana ariba lama na Venezuela. Yegando Baby Beach na Aruba, R.E.S. a mira Wardacosta ta bin riba nan. El a bisa Johana pa actua mescos cu nan ta pareha. Segun R.E.S., ora Wardacosta a yega, el a ripara cu Johana no tey mas den boto.

El a bula for di e boto den laman cu salba bida bisti. Ora Wardacosta di Caribe Hulandes a caba di controla, el a bay busca bek y a alarma A.R.L. A busca henter e area sin resultado. Despues a notifica Wardacosta cu tambe a haci henter un investigacion pero nada. R.E.S. a bisa Hues cu e ta kere, mirando e coriente fuerte cu tabatin, cu Johana por a yega tera. Te dia di awe, ningun hende sa di Johanda y ta asumi cu e lo a fayece den lama.

Fiscal: Diaranson mainta Fiscal a bisa Hues cu Johana a perde riba lama. Segun Fiscal, for di Januari 2023 Johana kier a bin Aruba. Na Maart 2023, Johana a yama pa bin Aruba. El a bin den boto di R.E.S. Segun Fiscal, e denunciante y e yiu homber di Johana ta duda cu Johana a bula den lama. Ta papia di 2100 dollar cu Johana a paga A.R.L. pa e bin Aruba. A.R.L. lo a haya e placa y a pidi R.E.S. pa haci e trip 22 Maart 2023. Fiscal a bisa cu segun R.E.S., na mas o menos 104 meter for di costa, Johana lo a bula den awa ora a mira Wardacosta. Segun A.R.L. Johana lo a landa pa bin tera pero nunca a yega.

Tur movimento riba Marine-Radar: Fiscal a mustra cu segun Wardacosta, riba radar a mira cu e boto di R.E.S. a para banda di un boto den awa territorial di Venezuela. Despues e boto di R.E.S. a bin Aruba. Segun radar, e boto di R.E.S. no tabata 104 meter for di costa sino 1.3 km. Fiscal a bisa cu no ta cuadra cu Johana a bula ora a mira Wardacosta, pasobra e oficialnan di Wardacosta a bay riba e boto hopi mas despues. Nunca a haya curpa di Johana.

Na opinion di Fiscal, no mester haya e curpa pa declara cu Johana a muri. El a menciona sentencia di Corte na Hulanda caminda ta mustra cu por condena hende sin cu a haya curpa. Na opinion di Fiscal, riba 1.3 km of mas, Johana a bula for di e boto pasobra personal di Wardacosta no a mir’e riba e boto. Fiscal a bisa cu e no ta kere cu Johana lo a landa yega tera. Fiscal a sigui bisa cu Johana kier a bin Aruba pa mira su nieto recien naci.

Complice di morto: Fiscal ta haya cu tin suficiente indicacion cu Johana a fayece door di e contrabanda. E ta haya cu e trio: A.R.L., R.E.S. y I.S.d P. ta complice di e morto di Johana durante contrabanda. Fiscal a mustra cu e trio tabatin contacto cu otro pa mira kende ta bay busca Johana. A.R.L. hasta tabata na costa pa busca Johana. I.S.d P. tambe tabata envolvi den combersacionnan y planea pa busca Johana for di Venezuela. E intension tabata cu 22 Maart 2023 lo contrabanda Johana pa Aruba.

Contrabando di hende: Fiscal a sigui cu dia 22 November 2022, Wardacosta controla e boto di A.R.L. y a haya tasnan cu papelnan di hendenan, entre otro yiu di I.S.d P. Via radar Wardacosta a mira cu e boto tabata na e frontera di awa teritorial cu Venezuela y a keda 6 minuut. Ta conoci cu eynan ta busca mercancia y hendenan ilegal. A.R.L. a bisa cu e tabatin cosnan di un hende pa hiba Venezuela. E no a haya e boto cu mester a busca e cosnan y a bolbe cu nan. Fiscal a bisa cu e no ta kere e storia. El a bisa cu a haya pasaporte y otro documentonan. Segun Fiscal, A.R.L. y I.S.d P., a planea e viah’e pa trece e yiu muher di I.S.d P.

Fiscal a mustra cu tabatin un reunion entre e A.R.L., I.S.d P. y otronan via chat caminda a papia di 22 November 2022 y cu tabatin un persona a bula na awa ora a mira Wardacosta y a hera di hoga. Tambe a menciona nomber di otronan cu tabata abordo. Fiscal ta haya cu e mesun forma cu a uza na Maart 2023, a uza na November 2022.

Castigo: Pa cu e castigo, Fiscal a bisa cu e ta tene cuenta cu circunstancia. E caso di 22 Maart 2023 ta mustra con peligroso contrabanda di hende for di Venezuela ta. Johana a paga hopi placa pa bin Aruba sigur. Lamentablemente esey no a keda realisa. Fiscal ta haya cu tin henter un organizacion di pa contrabanda di hende. Nan a haci’e un costumber pa trece hende a cambio di pago. Fiscal a menciona un sentencia den un caso na Aruba caminda 2 hende a hoga durante contrabanda di hende y a condena esnan envolvi na 4 aña di prison. A apela e sentencia y Hof a subi esaki na 5 aña di prison. Fiscal a exigi 5 aña di prison pa e trio: A.R.L., R.E.S. y I.S.d P.

Hues, despues di a scucha e defensa di abogado y reaccionnan di Fiscal y abogado a sera tratamento di e caso y a bisa cu e ta rechaza peticion di mr. de Hoog y mr. Banies pa laga nan cliente di biaha den libertad. El a bisa cu e ta bay studia e caso y e ora di sentencia e lo bisa si ta laga nan liber of no. Dia 13 December 2023 lo tin sentencia.