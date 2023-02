Cifranan di polis ta mustra cu tin menos deteni pa stuur bao influencia

The content originally appeared on: Diario

Michela Croes-Matos, Secretario Fundacion Zinnia: E fundacion ta yegando su meta

ORANJESTAD (AAN) – Michela Croes-Matos, Secretario di Fundacion Zinnia, den entrevista cu DIARIO a bisa cu e ta mira hopi cambio y cu e fundacion ta yegando su meta.

E meta di Zinnia ta pa concientiza hende tocante no core auto bao influencia di alcohol, cu ta un meta no facil pero tampoco imposible.

Michela a compara nan meta cu ora di lanta yiu, cu mayornan ta sigui papia semper y nunca ta stop, y esaki ta précis locual nan ta haci cu “Amigo DIDI”.

Segun cifranan di polis cifranan a baha, aunke ainda tin hende cu ta wordo deteni despues cu nan ta getest, mas cu claro. Ideal pa e fundacion ta wak “cero”.

Michela a agrega cu pa Fundacion Zinnia ta bezig pa wak si nan por saca documentalnan, wak si tin hende dispuesto pa conta e fundacion, experencianan cu nan a pasa eyfo, y con un mal decision a cambia nan bida completo.

El a duna como ehemplo, cu si un persona ta sali bay un “happy hour” e no tin e mentalidad pa bisa cu e no ta haci esaki pasobra e ta ok. Pero si su amistadnan ta mira cu e no ta ok, e mentalidad eyfo ta pa kita su yabi hibe cas y el a yega safe, y su dia siguiente nan ta papia tocante esey.

Pesey ta importante pa por papia y haci otro hendenan conciente di no stuur auto bao influencia.

“E ta asina cu nos a haya hopi combersacion cu hende cu a conta nos historia cu nan a pasa eyfo, pero ta hop dificil. Hopi tin miedo di sali eyfo y wordo huzga pa nan actonan. Pa 2023 nan kier traha riba kico ta e manera mas facil pa acerca hende, y cu e hende ta sinti mas confortable cune tambe. Y pa e sa cu no ta wordo haci pa huzga, pero solamente pa concientiza otronan riba con un mal decision por cambia bo bida completo”, Michela a comenta.

E fundacion kier saca su documentalnan mas pronto posible, pa e temporadanan cu ta mas hot, manera carnaval, temporada di Pasco, campamento, vacacion escolar, pero nan no kier wak dos campaña canando pareu. “Pasobra bo kier traha hunto y no pa kibra otro”, el a señala.

Si tin hende cu kier coopera pa conta nan experiencia, Fundacion Zinnia tin su face-page, unda por manda mensahe y nan ta contesta tur mensahe cu nan ricibi. Un vez cu e persona acerca e fundacion e ta keda anonimo. Michela a subraya cu tin un bon team trahando pa Fundacion Zinnia, cu tin Sue-Ann Ras como miembro y awo nan duna bon bini na Siomara Everon cu ta bira e cara di e fundacion.