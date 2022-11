Cifranan di importacion di Aruba ta mustra un crecemento

The content originally appeared on: Diario

Minister Geoffrey Wever:

*Balor di productonan importa a yega un suma total di Afl. 672 miyon

ORANJESTAD (AAN): Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever, ta informa cu Oficina Central di Estadistica a publica infomacion di cifranan di importacion y exportacion over di kwartaal 3 di 2022.

Aruba como economia chikito ta importa mayoria productonan cu cada un di nos ta cumpra den supermercado of tienda. Ta trata di entre otro productonan pa uzo diario manera cuminda y paña te material di construccion. E productonan ta yega Aruba via barconan of avionan di diferente pais y ta destina pa produccion y consumo local of Freezone.

Den luna di juli te september 2022, e balor di productonan importa a yega un suma total di Afl. 672 miyon. Di e suma aki, Afl. 639 miyon ta destina pa produccion y consumo local y Alf. 33 miyon via Freezone pa exportacion. Tur productonan ta wordo categorisa den seccionan manera por ehempel productonan alimenticio.

E data over di importacion y exportacion ta brinda e oportunidad pa hasi analisis over di ki tipo di producto ta wordo mas importa for di un pais. Por ehempel segun e balor den periodo juli te september 2022 cement ta e producto cu a wordo mas importa for di Colombia.

Ministerio di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel ta monitor continuamente desaroyo di importacion y exportacion di productonan y su impacto riba economia di Aruba. Di januari te cu september 2022 e balor di importacion total a yega Afl. 1.8 biyon compara cu Afl. 1.4 biyon di januari te cu september 2021.

Pa mas informacion over di cifranan di importacion y exportacion di nos pais por bishita e website www.cbs.aw