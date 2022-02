Chetak-helikopters Nationaal Leger weer in bedrijf

16/02/2022 18:00

-

Van onze redactie

De drie Chetak-helikopters van het Nationaal Leger op het Zorg en Hoop-vliegveld.

Foto: Defensie



PARAMARIBO –

Na langer dan een jaar aan de grond kan de luchtmacht van het Nationaal Leger haar drie Chetak-helikopters weer inzetten. “Het is belangrijk dat we onze heli’s weer operationeel hebben, zodat wij het beleidsplan van defensie kunnen uitvoeren en de samenleving kunnen dienen”, reageerde Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera nadat ze woensdagmiddag vanaf Zorg en Hoop een ceremoniele vlucht maakte.

Nu de drie toestellen in orde zijn, kan de luchtmacht weer

mobiel zijn in de lucht. “Daardoor kunnen wij eindelijk weer

verkenningen uitvoeren en Suriname beschermen. Ook kunnen we andere

ministeries ondersteunen”, aldus de bewindsvrouw.

Dat de kisten zo lang uit bedrijf waren, wordt toegeschreven aan

de Covid-19-pandemie en de reisbeperkingen. Daardoor konden er niet

eerder specialisten uit India naar Suriname afreizen. Met hun komst

konden de helikopters vliegklaar worden gemaakt.

Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera maakte

woensdagmiddag een vlucht met een van de

Chetak-helikopters.

Tijdens de grote onderhoudsbeurt bleek dat er een aantal

onderdelen moesten worden vervangen. De drie Chetak-helikopters

werden al in 2009 aangeschaft, maar pas in 2015 in gebruik genomen.

De financiering kwam uit de kredietlijn van India.

In 2019 is er een onderhoudscontract getekend met de

leverancier, het Indiase bedrijf Hindustan Aeronautics Limited.

Daarbij zijn er afspraken gemaakt om de helikopters periodiek na

een aantal vlieguren te onderwerpen aan een onderhoudsbeurt en

inspectie. Dit was de tweede grote onderhoudsbeurt. Technici van

Hindustan Aeronautics en de Luchtmacht hebben daarbij

samengewerkt.

Uw browser ondersteunt helaas geen iFrames







Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina