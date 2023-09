Chens unico pa hobennan cu a drop-out di scol y cu no por haya trabao

The content originally appeared on: Diario

​

Fundacion ta buscando 20 hoben pa yuda nan



Fundacion Ja Ik Aruba lo bay yuda nan haya mihor direccon den bida

Programa ‘In The Picture’ lo siña nan hopi habilidad mes

ORANJESTAD (AAN): Abo tin yiu cu a drop-out di scol, y ta sinta henter dia na cas sin por haya empleo of no kier haci nada mas pa busca entrada pa bay dilanti? Of abo mes a busca y ainda no sa ki carera bo por tuma pa haci algo pa bida.

“Nos ta buscando hobennan di entre 18 y 28 aña cu ta haciendo nada na cas,” ta loke e fundador Jalken Antonia a declara den un entrevista cu DIARIO. El a splica cu su fundacion ta buscando un total di 20 hoben local pa aplica na nan programa.

Kico e kiermeen cu ‘drop-out’ di scol? Segun Jalken, esey ta hobennan cu aworaki no ta bay scol mas, y no tin trabao. (Bo mag di tin side-job si). E participantenan no tin di paga nada pa drenta den e programa. Loke nan ta pidi di e hobennan ta pa nan dedica nan mes na e programa, y pa nan ta serio durante e programa.

E programa cu e ta papiando aki di dje yama ‘In The Picture”, y e Fundacion a bin cu esaki pa hendenan hoben y adultonan hoben cu lo bay haya coaching y entrenamento pa nan bira resiliente, independiente, confia den nan mes, y bira autonomo.

E programa aki tin tres grupo cu e ta dirigi su mes riba dje:

(1) Scol Pa Ofishi (SPO) pa hobennan di 14 te 16 aña.

(2) Colegio Nigel Matthew pa hobennan di 18 te 21 aña.

(3) Dropoutnan di Scol di 18 te 28 aña.

Jalken Antonia a subraya na DIARIO, cu e programa cu el a haya hobennan di Grupo 1 y 2 caba. Loke e falta awor ta hobennan di Grupo 3, esta dropoutnan di scol cu tin rond di Aruba ainda sin trabao. El a insisti cu e programa ‘In The Picture’ lo pone e hobennan haya sa mas di participacion laboral, orientacion vocacional, y habilidadnan vocacional.

Door di proactivamente pone e hobennan riba participacion laboral, orientacion profesional, y habilidadnan di training profesional, via di hermentnan traha specialmente door di Fundacion Ja Ik Aruba, y sosteniendo di e forma ey pa cera e buraco entre e percepcion di Generacion Z y e realidad den mundo di negoshi.

Loke e hobennan lo bay siña ta liderato personal. Aki e participantenan por maneha nan mes basa riba nan vision y motivacion personal pa mehora den nan bida. Tambe lo siña con pa bira doño. Pues lo bay sinti nan mes responsable pa nan regalo y talento cu nan tin, y si ta necesario, con pa haci aun mas esfuerzo pa duna mihor prestacion. Tambe lo bay papia riba Entrepreneurship, unda participantenan lo bay identifica oportunidadnan y actua rapidamente riba esey.

Con pa aplica: Tin di corda cu e Fundacion tin solamente espacio pa 20 hoben. Si abo conoce un hoben cu a drop out di scol, no a haya diploma nunca, y ta sin trabao y sin gana di busca trabao, por fabor dune apoyo pa e contact e Fundacion aki y purba su suerte cu ‘In The Picture’. Por manda email na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Of tambe por yama e Fundacion na 744-0625. Den edicion di mañan, DIARIO lo expande riba tur e metanan cu nan kier logra pa e hobennan aki.