Chauffeur di auto cu a dal dama riba e-Bike mata a ricibi su sentencia

Hues no ta hay’e culpabel di a causa morto

ORANJESTAD (AAN): Hues di Corte di Husticia den Promer Instancia, no ta haya e sospechoso Venezolano Jacinto Rosendo Tubinez, culpabel di a causa morto di e dama J. Patiño Castro, door di a core iresponsabel riba 27 October 2024 anochi y dal e dama cu tabata riba un step electronico. Hues a condena Tubinez na 106 dia di prison cu ta igual na loke Tubinez tabata cera promer cu el a wordo saca for di Aruba.

Dal dama cu auto mata y core bay: Tratamento di e caso a tuma lugar sin cu e sospechoso Tubinez tabata presente y recien Hues a dicta sentencia. A resulta cu Tubinez a wordo saca for di Aruba, manera cu el a sali liber di KIA, pendiente di e caso penal.

E acusacionnan cu Fiscal a presenta contra Tubinez ta: cu riba 27 October 2024, den oranan di anochi, el a causa morto di e dama J.Patiño Castro, cu tabata cora riba un e-Bike (step) electrico na Shiribana na altura di Tao-Bao. E impacto tabata asina fuerte cu e victima a fayece na e lugar di accidente y Turbinez a core bay laga e victima benta abao. Ta asina cu e dama a laga dos yiu atras.

No culpabel di causa morto: Hues den su sentencia ta mustra cu e ta comparti punto di bista di Fiscal, cu Tubinez mester wordo declara liber di e acusacion di a causa morto di e victima. Hues ta mustra cu for di investigacionnan haci, no tin indicacion cu e sospechoso no tabata paga tino riba trafico.

Na opinion di Hues, for di imagennan di video di seguridad den vecindario y tambe calculacionnan cu expertonan di trafico a haci, por conclui cu e sospechoso Tubinez tabata core mas abao cu e velocidad permiti cu ta 80 km.

e-Bike no tabatin luz: Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu e e-Bike (tipo di step electrico) no tabatin luz patras y cu ta e victima tabatin un luz blanco pega patras di su tas di lomba. Na opinion di Hues, no por bisa for di ki distancia lo por mira e luz aki.

Ademas ta bin acerca cu e victima a cuminsa sortea na man robez y tabata na e strepi meymey di caminda, ora cu e auto a dal contra dje. Hues a mustra, cu e forma di a core e step, por a causa cu e ta menos visible y door di esey e sospechoso tabatin menos tempo pa por a brake na tempo.

Castigo: Pa cu e castigo, Hues ta haya cu e sospechoso Tubinez a pone trafico den peliger y a kita bida di un dama. Banda di esey, Tubinez a core bay for di e accidente. Hues ta haya cu door di e accion aki, Tubinez a pone e famia di e victima den mas sufrimento innecesario. Hues ta tuma Tubinez na malo pa esaki.

Hues a sigui bisa cu Corte ta realisa cu ningun castigo lo por haci husticia pa e perdida di e victima y sufrimento di e famia. Hues tambe a mustra cu Tubinez a keda afecta pa e accidente.

Pa loke ta e demanda di daño per huicio, Hues ta haya cu esaki ta mucho complica pa keda trata den un caso penal. El a bisa e mayornan di e victima, presente den sala di Corte cu lo ta mihor cuminsa un caso civil.

Hues a condena Tubinez na 106 dia di prison, cual ta e tempo cu e tabata cera den KIA y despues a wordo saca for di Aruba. Ta asina cu Tubinez actualmente ta na Venezuela.