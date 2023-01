Chauffeur a bay pega den Salon di Beyeza cu su auto

The content originally appeared on: Diario

ORANJESTAD (AAN): E persona tras di stuur di un Honda Fit color blauw cu number A-64106 a bisa cu su brake a faya y pesey el a subi acera, kibra showcase di e salon, boutique, y spa di ‘Paris Style Salon’ y

bay paden causando un destruccion y laga dos hende levemente herida.

Esaki ta e salon di beyeza cu ta situa riba e caminda paralelo di Lloyd G. Smith Boulevard, poco pariba di e sucursal di CMB Boulevard.

Si acaso brake a faya, esey kiermeen cu e auto aki ta coriendo asina duro riba e caminda Paralelo aki y a bay parkeer cu asina hopi speed? Of kizas e persona tras di stuur a ekiboca entre e pedal di trot, y e pedal di brake.

Polisnan a yega mesora, y a bin descubri cu e persona tras di stuur no tin rijbewijs. Esaki nifica cu tur e gasto grandi material aki, posiblemente tambe daño cometi na e negoshi cu nan a sufri di perdida debi na renobacion y construccion, lo bay cay riba schouder di e persona tras di stuur.

Hopi biaha, personanan cu apenas ta cuminza core auto, of hendenan cu no tin rijbewijs, of algun persona di edad hopi avanza, regularmente sa ekiboca den pedalnan. Envez di primi brake, nan ta primi trot y ora nan mira cu e auto no ta stop, ta sigui primi trot.. cu ta empeora e situacion. Pero e persona ta insisti cu ta brake a faya.

E dos personanan herida no tabata kier a bay Hospital pa ricibi trato medico. Polis y Roadservice a yega pa atende e situacion. Aki por mira con mester a drecha temporalmente e showcase di e negoshi.