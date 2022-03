Chas Mijnals ontvangt vriendschaps- en solidariteits Award van Cuba

15/03/2022 16:06

Chas Mijnals (l) heeft van de de Cubaanse ambassadeur Igor Azcuy de ICAP Award ontvangen. Een prijs van vriendschap en solidariteit tussen de beide landen.

PARAMARIBO –

Het zijn de vriendschaps- en solidariteits daden van oud militair, politicus en academicus aan de republiek Cuba die dinsdag werden gewaardeerd door de Cubaanse ambassadeur in Suriname Igor Azcuy met een zogeheten ICAP (ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos) Award. Een onderscheiding die wordt toegekend aan een persoon die zich vol inzet voor de vriendschap en solidariteit tussen de beide landen.

Sinds de tachtiger jaren spant Mijnals zich in om de band tussen

de beide landen te verstevigen. Hij doet dat met groot plezier en

met verve. Buiten de studiebeurzen die Cuba voor Surinaamse

studenten beschikbaar stelt, heeft Mijnals op persoonlijke titel er

ook nog eens elk jaar voor gezorgd dat tenminste vijf Surinaamse

studenten hun zo gewenste studierichting konden volgen op het

eiland. “En daarvoor hoefden ze aan Cuba geen cent te betalen.”

Maar het bleef niet bij de studiebeurzen hoe Cuba Suriname in

vriendschap en solidariteit tegemoet is gekomen. Er werd door de

jaren een airlift opgetrokken waar zowel Cubanen als Surinamers

veel gebruik van maakten. Voor medische (oog) behandelingen konden

Surinamers afreizen naar Cuba. Ze kregen daar de beste zorg, aldus

Mijnals.

Mijnals draagt Cuba een warm hart toe. Het is het land dat

ondanks haar benarde economische en van de rest van de wereld

geisoleerde situatie, toch moeite en kracht heeft om andere landen

in de wereld die onder crises lijden, de helpende hand te bieden;

in Afrika tijdens het uitbrekende Ebola virus, de coronacrises in

Italie, het waren de Cubanen die hielpen.

De Cubaanse ambassadeur Igor Azcuy is ingenomen om de

onderscheiding te mogen uitreiken. Want vriendschaps en

solidariteitsbanden met niet alleen Suriname, maar ook met de rest

van de wereld is van wezenlijk belang. Zeker vandaag de dag met

oorlog om ons heen, is steunbetuiging en vriendschap tussen landen

essentieel.

Cuba heeft het niet makkelijk. De Verenigde Staten hebben meer

handelssancties opgelegd. Maar Cuba is niet een land van geweld.

Het wil juist helpen oorlog te voorkomen en hulp te bieden waar

mogelijk. Het is tegen elke vorm van ongelijkheid. Mensen moeten

leven in vrede.

Met Mijnals’daden en die van zijn landgenoten laten zij zien dat

Cuba juist wil helpen een einde aan oorlog in de wereld te maken.

Een ander voorbeeld van leven in solidariteit te tonen waarin

iedereen gelijk is en in vrede moet leven, zegt de diplomaat. De

vriendschapsbanden tussen de beide landen moeten verder worden

aangehaald, besluit hij.







