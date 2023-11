Chaldira Vis ta bezig organizando Fundraising pa lanta Fundacion Isabella

The content originally appeared on: Diario

Cu meta di yuda personanan invalido:

“Na Aruba tin entre 5 mil cu 7 mil persona riba rolstoel”

ORANJESTAD (AAN) – Chaldira Vis, di Fundacion Isabella, a duna di conoce na DIARIO, cu e ta bezig cu fundraising pa por lanta e Fundacion, y asina yuda otro personanan cu ta den un condicion similar na su mes persona. E fundraising lo tuma lugar dia 3 di December proximo di 12’or di merdia te 3’or di atardi.

Esaki ta pa paga e gastonan di notario, entre otro, cu esaki ta encera. Esaki ta e prome fase pa legaliza e stichting.

E meta di e stichting ta bin cu proyectonan pa yuda e personanan invalido y nan famia. “Na Aruba tin cosnan cu mester wordo drecha y nos tin cu bay cerca gobierno pa cierto aspectonan, manera edificionan, unda cu personanan invalido no por drenta. Tambe ta bay referi na e famianan cu ta pasa den duro, ora nan tin un famia cu ta invalido, y esey tambe ta bay ta nos meta”, Chaldira Vis a menciona.

Fundacion Isabella tin proyectonan cu nan kier bay traha cu e Revalidatie cu Vis a keda na dje, pa yuda nos cu cierto cosnan cu mester wordo cambia. “Na Hulanda mi a siña hopi. Nan tine hopi structura pa personanan invalido, anto semper mi a bisa cu mi tin cu bin Aruba bek pa mi por haci cambionan akinan, pa hende invalido tambe por forma parti di maatchappij. Tin partinan laboral den tur aspecto pa e personanan aki tambe por tin libertad pa nan por haci locual cu nan ta desea”, Chaldira Vis a expresa.

Segun un investigacion cu Chaldira a haci, na Aruba tin entre 5000 cu 7000 persona cu ta riba rolstoel, locual ta hopi. “E hendenan aki bo no ta haya nan, por ehemplo, den comunidad, pasobra no tin e structura, e facilidad pa nan sali for di cas. Cuminzando di vervoer (transporte) cu ta dificil pa haya, y tin di nan no por afford esaki. E ta hopi caro. Y esnan cu tin acceso hopi biaha otro hendenan ta para nan auto den e parkeer pa personanan invalido y esaki ta cosnan cu polis mester haci control riba nan”, Vis a señala.

El a remarca cu tur locual ta concerni na personanan invalido e Fundacion kier yuda busca solucion; esey ta e meta di e stichting. Señora Vis a declara cu e tin hopi bon contacto cu Fundacion Trampolin, cu ta esun cu ta yuda hende invalido haya trabao, y esaki ta su posibilidad di trabao ya cu el a acerca gobierno pasobra e tambe kier traha bek, y el a wordo entrena na e revalidatie pa e por logra esaki.

“Pasobra na Hulanda no tin limite pa hende invalido por traha. Nan ta haci locual nan ta desea manera nan mesun compranan, y esey ta locual mi kier mira na Aruba tambe. Nos, como invalido, tambe tin derecho di tin un trabao, di tin un futuro, pasobra tin varios hoben cu ta den rolstoel; tin un par ta bay scol, tin di nan cu a slaag, pero no ta logra haya trabao”, Chaldira Vis a subraya.

El a agrega cu e kier enfoca y concentra riba e hobennan pero sin lubida nos hendenan di edad cu tambe ta invalido, y cu ta pasa duro pa haya asistencia di enfermera, of ta mucho caro, pues tur esey e fundacion ta bay bringa p’e.