Ceramento di John Wesley College ta tipifica e gobierno di MEP

ORANJESTAD (AAN): E parlamentario di fraccion di Partido AVP, como habitante y representante politico di e comunidad di San Nicolas, naturalmente tambe tabata presente na e encuentro di ciudadano cu a tuma luga recientemente contra e decision pa cera John Wesley College.

De Meza a tuma nota cu mientras tabatin, ademas di

basta persona di San Nicolas, di otro districto tambe, e ta sigur cu si un situacion similar a presenta cu scol na otro bario di Aruba, e storia lo tabata completamente diferente. Esey ta tipifica e interes di e gobierno di partido MEP pa San Nicolas.

E parlamentario di oposicion a sostene e peticion di e ciudadanonan presenta pa Gabinete Wever-Croes II, Minister di Enseñansa Endy Croes y directiva di SPCOA recapacita riba nan decision di cera e scol MAVO cu tin mas di 60 aña di existencia.

“Semper e tabata chikito, pero asina mes e tabata cas di esunnan cu hustamente tabatin mester di e setup aki”, de Meza a comenta. A añadi John Wesley College a haci un excelente trabao pa muchanan di San Nicolas, pero di otro districto tambe. Mescos a bin for di St. Maarten, Saba, St. Eustatius, Curaçao y Bonaire.

John Wesley College A educa hopi hoben cu a bira profesional y ta sostene posicion clave den comunidad, dunando back na Aruba loke John Wesley a duna nan. Esey ta e caso di e prome minister di St. Maarten, Sarah Wescott.

De Meza a cuestiona con na añanan 70, ora Aruba tabatin rond di 40 mil hende ta biba, tur scol na San Nicolas tabata habri y yen di mucha, y awe cu Aruba ta 120 mil hende, tin cu cera scol. E ta kere cu algo mas ta pasando.

“Na fin di dia gobierno ta responsabel pa e maneho nacional di enseñanza. No por djis bisa cu ta SPCOA su decision. E contribucion di JOhn Wesley College ta importante,” asina e Parlamentario a expresa. “E ta tipifica e gobierno di MEP. Si esaki a tuma luga na cualkier otro bario; santa cruz of Tanki Leender, mi ta garantisa bo cu lo tabata un storia diferente, pero pa San Nicolas no tin interes. San NIcolas no ta biba den nan curason.”

E politico no ta comparti e decision di cera e MAVO pa laga e scol di Graf von Zinzendorf muda den e edificio y laga esun cu esaki tabata ocupa te aworaki bashi. E ta haya cu esey ta loke a pasa tambe cu edificio di Hulpbestuurskantoor na San Nicolas y no ta descarta cu por sosode cu mas scol pariba di brug cu tambe ta afrontando dificiultad.