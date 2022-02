Centrum moet geen spookstad meer zijn

21/02/2022 10:00

Natascha Deul )l) Clifton Braam em Karin Refos staan achter de slogan ‘Recharging the historic town’ met het accent op het verfraaien van delen van de historische binnenstad.

PARAMARIBO –

“Na drie uur komen mensen niet echt meer voor entertainment of andere zaken naar het centrum. Dat moeten we gaan veranderen als we onze historische binnenstad de waarde willen toekennen. Er moeten dus meer mensen komen wonen of er moet meer bedrijvigheid zijn na kantoortijd.” Met de slogan ‘Recharging the historic town’ wordt er een agressieve campagne op touw gezet om meer bekendheid te geven aan het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (Purp).

Het programma werd vijf jaar geleden met veel fanfare gelanceerd

nadat Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank een

leningsovereenkomst voor twintig miljoen US dollar tekenden voor

rehabilitatie van de historische gebouwen. Er werd een

charmeoffensief georganiseerd met boottochten, waarbij een

storyteller over de geschiedenis van de panden en de Waterkant

vertelde. Echter, vijf jaar later weet de gemiddelde burger nog

steeds bitter weinig af van het programma.

Met de slogan ‘Recharging the historic town’ wordt er daarom een

agressieve campagne op touw gezet. Er komen reclamespotjes op radio

en televisie, er is een Facebookpagina aangemaakt en er zijn

brochures. De informatie op de Purp-website zal in het Nederlands

worden vertaald. Maar Karin Refos, wier bedrijf Stas International

is belast met de promotiecampagne, wil ook dat de informatie

scholieren bereikt. “Over vijf jaar willen we niet opnieuw een Purp

opstarten vanwege slecht onderhoud”, zei ze vrijdag in een

persontmoeting op het directoraat Cultuur.

Renovatie

De houten, bouwvallige, monumentale gebouwen in de binnenstad,

waar de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) zich zo druk om

maakt, dateren uit de koloniale tijd en zijn van onschatbare

waarde. De zestiende en zeventiende eeuwse panden weerspiegelen

volgens de Unesco de geleidelijke samensmelting van Europese

architectuur en constructie technieken met inheemse

Zuid-Amerikaanse materialen en ambachten. Vanwege de historische

waarde zijn de gebouwen in 2002 opgenomen op de Werelderfgoedlijst

van de VN-organisatie voor onderwijs, cultuur, wetenschap en

communicatie.

Echter, door zware verwaarlozing van de panden dreigde Suriname

van de Werelderfgoedlijst te worden geschrapt. Het tij is inmiddels

gekeerd. Maar Purp pakt niet alleen de restauratie van de

monumentale gebouwen aan, ook de Waterkant – vanaf het Waaggebouw

tot en met het Fort Zeelandia – zal worden heringericht. Het accent

wordt gelegd op het verfraaien van delen van de historische

binnenstad.

De renovatie, dan wel de herbouw van historische panden, komt

goed op gang. Van de zeven overheidspanden worden twee al in maart

opgeleverd. Het gaat om de herbouw van het parlementsgebouw op de

hoek van de Henck Arronstraat en Grote Combeweg en het daarnaast

gelegen pand, waarin het toenmalige ministerie van Algemene Zaken

was gehuisvest. Beide historische gebouwen zijn door brand

verwoest.

