Centro CMMA cu webinar riba influencia di internet riba traficacion y contrabando di hende

The content originally appeared on: Diario

​

ORANJESTAD (AAN): E siman aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a atende un webinar importante organiza pa Coordinatiecentrum Mensenhandel Mensensmokkel Aruba (CMMA) riba e tema di contrabanda di persona. E titulo di e webinar aki ta “The role of the internet on human trafficking and migrant

smuggling”.

Prome Minister a indica cu ta sumamente importante pa señala cu hopi hende, durante e pandemia, a bay over na ta mas activo riba internet. Esaki sigur tin su banda positivo, pero tambe su banda negativo, mirando cu e ta duna mas espacio pa esnan cu kier haci malo por logra haci nan maldad. Manera ta conoci, riba medionan social bo ta encontra servicionan legal y ilegal, y pa cu esaki ta hopi importante pa cada ciudadano y autoridadnan di Aruba ta bon prepara.

E webinar aki, a conta cu oradornan impresionante, cu a toca e tema di traficacion y contrabanda di hende. Prome Minister a expresa cu Aruba ta tuma e topico aki hopi na serio y cu varios biaha a trece esaki dilanti. Ta di remarca cu danki na tur e iniciativanan di CMMA hunto cu Gobierno di Aruba, nos a logra haya un evaluacion positivo di autoridadnan mericano. Mirando e iniciativanan cu Aruba a tuma pa cu e topico di “mensenhandel en mensensmokkel”, autoridanan mericano a “upgrade” nos pa tier 2. Awor, ta responsabilidad di Gobierno y di cada ciudadano pa haci tur esfuerso pa por mantene Aruba den e tier aki.

Tambe, Prome Minister a indica cu e castigonan pa cu e delito aki ta severo, y treciendo hendenan Aruba pa traha na un manera ilegal of pa forsanan haci cosnan cu ta contra nan boluntad, por worde considera “smokkelen”, y pa cu e delito aki, tin un castigo di 12 aña. Pa loke ta “mensenhandel”, e castigo ta te cu 18 aña. Mirando e severidad di e delitonan aki, Gobierno ta considerando pa aumenta e castigo.

“Ta importante, no solamente pa comunidad di Aruba so, sino tur pais den region ta altanto cu Aruba ta tuma e topico aki hopi na serio, y cu accionnan hopi severo lo worde tuma pa cu esaki. Mi ta gradici CMMA pa organiza e webinar importante aki, y pa sigui conscientisa pueblo riba e tema aki. Nos ta conta cu cooperacion di comunidad completo pa combati traficacion y contrabanda di hende” Prome Minister a termina bisando.