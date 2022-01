CDS getroffen door coronagolf

27/01/2022 19:00 – Ivan Cairo

Foto: gov.sr

PARAMARIBO – De Communicatiedienst Suriname (CDS) is sinds begin dit jaar evenals andere instanties hard getroffen door de COVID-19-pandemie. Hierdoor was de dienst de eerste werkweek van januari gesloten. De situatie is van dien aard dat al enkele weken het personeel op de maandag verplicht is zich op de werkplek te laten testen op het longvirus. Wie zich niet wilde laten testen werd per brief de toegang tot de werkplek ontzegd en medewerkers mochten pas terug wanneer zij een negatieve coronatest konden overleggen. Deze maatregel viel niet in goede aarde bij medewerkers die geen symptomen van de ziekte vertonen.

CDS-directeur Alven Roosveld bevestigt tegenover de Ware Tijd dat de dienst is getroffen door een aantal besmettingen. Bij de CDS zijn er ongeveer zestig actieve medewerkers. Vanaf begin dit jaar zijn vijftien personen op de werkplek positief getest op het coronavirus. Daarnaast waren er tien anderen die elders getest waren ook positief bevonden. Ook de directeur werd slachtoffer van het virus. Hierdoor was hij uitgesloten van deelname aan de activiteiten rondom de komst van de president van Guyana en Brazilie vorige week aan Suriname.

Hij merkt desgevraagd op dat bij CDS al geruime tijd protocollen worden gehanteerd om besmettingen te minimaliseren. Zo gelden protocollen hoeveel personen zich in een dienstvoertuig mogen verplaatsen en dat de ramen altijd open moeten zijn en ten alle tijden medewerkers mond en neusbedekking op moeten hebben. Daarnaast zijn er meer schoonmaaksters aangetrokken en worden objecten zoals deurknoppen, ballustraden en trapleuningen, alsook andere objecten die vaker aangeraakt worden frequenter schoongemaakt.

Voorts wordt op basis van een roulatiesysteem gewerkt waardoor niet alle CDS-medewerkers op hetzelfde tijdstip op de werkvloer zijn. Roosveld voert aan dat wanneer iemand op de werkvloer positief is getest in principe iedereen die met deze persoon in contact is gekomen getest dient te worden. Drie dagen daarna zou dat weer moeten gebeuren om te kunnen vaststellen of er ook andere besmettingen hebben plaatsgevonden. “Het kan zijn dat je niet direct symptomen hebt, maar dat je binnen drie dagen daarna symptomen ontwikkelt.”

De directeur constateert dat er srake is van “tegenstrijdig medisch protocol”. “Een medisch protocol dat ronduit tegenstrijdig is van wat er in de praktijk gebeurt”, omdat de algemene instructie vanuit Volksgezondheid is dat mensen die geen symptomen hebben niet verplicht zijn zich te laten testen. Echter is, aldus de directeur, “onomstotelijk bewezen dat er mensen kunnen zijn die de ziekte onder de leden hebben zonder dat ze symptomen hebben. Dus ons beleid in het land klopt totaal niet, puur medisch en feitelijk bekeken.”

Dit resulteert erin dat blootstelling aan besmetting kan plaatsvinden omdat in een omgeving wordt gewerkt van mensen die wel besmet zijn, maar geen symptomen vertonen. “Beleidsmatig zouden we als land daarnaar moeten kijken,” vindt Roosveld. Nagegaan dient te worden of het beleid op de coronatest niet gewijzigd moet worden. Het zou volgens hem raadzaam zijn, dat iedereen die in contact is gekomen met een besmette persoon zich direct laat testen ook als er nog geen symptomen merkbaar zijn. In een spraakbericht heeft de directeur de CDS-medewerkers opgeroepen zich niet halstarrig op te stellen.

Verder riep hij op om met voorstellen te komen die minder ingrijpend zijn, maar effectief kunnen zijn in het tegengaan van besmettingen op de werkvloer. Roosveld vindt dat iedereen de plicht heeft zichzelf gezond te houden maar ook de plicht hebben om geen gezondheidsgevaar te zijn voor anderen. “Ik wil niet stellen dat we hier een situatie hebben van rechten tegenover plichten, maar als we rechten tegenover plichten hebben dan denk ik dat gezondheidsrechten altijd prevaleren,” zegt de directeur. Hij voegt eraan toe dat medewerkers die op basis van medische gronden niet geswabt kunnen worden, daarvan gevrijwaard worden.

Hij erkent dat de coronatest voor veel mensen niet prettig is, waardoor sommigen weigeren zich te onderwerpen aan de test. Naar aanleiding van het bezoek woensdag door president Chandrikapersad Santokhi aan CDS is gesproken met drie medewerkers die weigerden zich te laten testen. Afgesproken is dat de zogenoemde spuugtest zal worden ingezet bij mensen met “medische condities”. “Hiermee is de aversie tegen testen weggenomen bij de groep,” zegt Roosveld. Tot en met woensdag zijn voor dit jaar al 27 CDS-medewerkers positief getest op COVID-19.

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina