CCK: ‘Verrijzen uit dood en corruptie naar nieuw leven’

Ieder jaar opnieuw vieren wij met Pasen de overwinning van het leven op de machten van de dood. Hoewel minder uitbundig als het kerstfeest, is Pasen het grootste feest van de christenen. Zonder de overwinning op de dood door onze Heer Jezus, zou onze prediking zonder inhoud zijn en het geloof leeg.

Heel ons leven is dan zinloos en wij zouden de meest

beklagenswaardige mensen zijn, zegt de apostel Paulus in zijn brief

aan de geloofsgemeenschap in Korinte, Griekenland (vg. 1 Kor.

15,14). Tot een van de verschrikkelijkste machten van de dood mogen

wij de corruptie rekenen. Een wereldwijd probleem dat helaas ook

Suriname in een wurggreep heeft. In deze paasbrief willen wij samen

met u nadenken over wat corruptie is, onder welke omstandigheden

zij kan gedijen, wat de vernietigende werking ervan is voor de

economie, de sociale verhoudingen en voor de moreel-ethische

waarden die een samenleving integer houden.

Wij willen niet dat deze brief de zoveelste klaagzang wordt.

Integendeel, wij hopen dat hij een appel mag zijn om vanuit ons

geloof in de verrezen Heer de weg te banen naar een rechtvaardige

samenleving en om actief te strijden tegen de corruptie, die als

een ongecontroleerd kankergezwel onze samenleving verziekt.

Verwijzend naar het laatste, noemen wij het recentelijk

uitgesproken rechterlijk vonnis in eerste aanleg over

hooggeplaatsten bij de Centrale Bank van Suriname en het ministerie

van Financien.

Een van de meest spraakmakende corruptieschandalen, waarvan de

Surinaamse samenleving nog lang de gevolgen zal ondervinden. Een

dure en beschamende les waarbij niet enkel individuen, maar ook

vitale staatsorganen hebben gefaald. En daar moeten wij uit leren.

We kennen allen de uitdrukking: ‘Een schip op het strand is een

baken op zee’; je kunt leren van de fouten uit het verleden.

Met Pasen vernieuwen wij als christenen onze doopbeloften en

beloven wij plechtig dat wij het kwaad en de listen van de duivel

afzweren. Het is meer dan vanzelfsprekend dat wij als christenen

niet slechts verlangen naar een corruptievrij land, maar dat ook

tot een levenstaak maken; dan zal pas het licht van Pasen

doorbreken in onze samenleving en de paasvreugde echt weerklinken

in onze harten.

Wat is corruptie?

Het woord ‘corruptie’ komt uit het Latijns, waar het bederf en

verrotting betekent en wel een bederf van binnenuit. Wij associeren

dat woord vooral met omkoping en bedrog, maar het verlenen van

privileges en het hebben van voorkennis mogen ook hiertoe gerekend

worden. Transparency International houdt een corruption

perceptions index bij. Op deze lijst staat Suriname in 2021 op

de 87ste plaats van de 180 landen en scoort 39 op een totaal van

honderd, waarbij nul uiterst corrupt is en honderd een

corruptievrij land is. Gelukkig staat er bij Suriname een groen

pijl omhoog bij het jaar 2020 wat duidt op een minimale verbetering

van de situatie in ons land.

De volgende zaken die onder meer worden onderzocht om de score

te bepalen zijn: omkoperij, misbruik van publieke middelen,

misbruik van macht en positie om zichzelf te bevoordelen,

onvermogen van de overheid om corruptie te bestrijden in de

overheidssector, ondoorgrondelijke bureaucratie die corruptie in de

hand werkt, nepotisme, gebrek aan wetgeving, bescherming van de

klokkenluiders, openbaarheid van bestuur.

Wij kennen in Suriname de Anticorruptiewet en daarin wordt in

artikel 1 corruptie als volgt gedefinieerd: “Het door een publieke

functionaris in de uitoefening van zijn functie misbruik maken van

zijn functie of positie en/of de aan hem toegekende bevoegdheden

en/of de daaruit voortvloeiende mogelijkheden tot beinvloeding,

waarbij hij of zij iets doet of nalaat vanwege een verkregen gift,

dienst of belofte teneinde daaruit rechtstreeks onrechtmatig

voordeel te verkrijgen voor zichzelf of een ander.”

Gevolgen van corruptie

Corruptie ondermijnt de democratie en brengt mensenrechten in

gevaar en omgekeerd wordt corruptie bevorderd door een zwakke

democratie en schending van mensenrechten. Dit is een haast

onontkoombare vicieuze cirkel met als verder gevolg de uitholling

van de instituten die een democratische rechtstaat in stand moeten

houden. Het uiteindelijke gevolg hiervan is groeiende armoede en

een gedesillusioneerd en gedemotiveerd volk.

Zonder sterke instituten, zoals onder meer De Nationale

Assemblee, de Rekenkamer, de politie, de douane en andere

toezichthoudende en/of controlerende instanties die worden geleid

door deskundige en integere personen, zullen de in het vooruitzicht

gestelde olie- en gasinkomsten het volk niet ten goede komen, maar

eerder de bestaande ongelijke verhoudingen vergroten.

Corruptie in de kring van Jezus

In het Bijbels verhaal over Jacobus en Johannes (Mc. 10,35-40;

Mt. 20,20-28), die bij Jezus komen met de vraag om hen een plaats

te geven aan zijn linker- en rechterhand als Hij in zijn koninkrijk

zou zijn gekomen. Jezus maakt hen duidelijk dat het niet aan Hem is

gelegen hen een ereplaats te geven, ook al zullen ze met Hem het

lijden ondergaan.

Een duidelijker voorbeeld van omkoperij is het feit dat Judas

zijn meester voor dertig zilverlingen uitlevert aan de autoriteiten

(Mt. 26,14-15). Dit geld bezorgt hem enkel wroeging en ongeluk. De

obsessie met geld begon bij Judas al veel eerder. (Joh. 12,1-8) en

wel toen een vrouw genaamd Maria, de voeten van Jezus zalfde met

heel dure nardusbalsem. Judas klaagde dat het geldverspilling was

en dat de driehonderd denarien (zilveren munten) gebruikt konden

worden voor de armen. Dit zei hij niet omdat hij bezorgd was om de

armen, maar omdat hij gewend was uit de zak met geld te stelen.

Het is werkelijk een gruwel wanneer corruptie wordt

geconstateerd bij sociale doelen, zoals schoolvoeding of een

Covid-19-hulpprogramma. De zucht naar macht en de obsessie met geld

kunnen de mens van binnenuit corrumperen oftewel verrotten. Maar

deze aloude les uit de Bijbel gaat, hoezeer het ons ook bekend is,

telkens aan ons voorbij.

Bestrijding van corruptie

Openbaarheid van bestuur, een onafhankelijke rechterlijke macht,

bescherming van de klokkenluiders en een kritische, onpartijdige

pers zijn essentieel in de bestrijding van corruptie. Maar het

blijft dweilen met de kraan open als wij niet tot bekering komen en

onze cultuur en ons hart niet omvormen. De motivering van het

vonnis in de geruchtmakende zaak van de Centrale Bank van Suriname

houdt heel onze samenleving een spiegel voor waarmee wij tot inkeer

kunnen komen en ons opnieuw laten leiden door de evangelische

waarden die Christus ons heeft voorgeleefd.

De context

Het vonnis wijst op de culturele context die corruptie

bevordert. Vooreerst de wijze waarop leidinggevenden met macht

omgaan. In het evangelie zegt Jezus: “Mij is alle macht gegeven in

hemel en op aarde.” (Mt 28,18). Toch laat hij zich niet voorstaan

op deze macht, maar geeft hij zijn leven volledig in een dienstbare

liefde tot het uiterste van de dood (vg. de voetwassing Joh.

13).

In dit concreet geval wees de rechter op

persoonlijkheidskenmerken van bestuurders die zich oppermachtig en

rancuneus opstellen. Er heerst bij hen een sterke geldingsdrang en

een bepaalde mate van hebzucht, alsook een ongezonde loyaliteit aan

opdrachtgevers die (politieke) macht bezitten. Dit houdt allen

gevangen in een cultuur van angst om een eerlijk en deskundig

oordeel te geven. Verder worden leidinggevenden naar de mond

gepraat.

Doordat er weinig of geen controle is en ook geen duidelijk

geschreven en van binnenuit beleefde integriteitsprotocollen kan

het gebeuren dat een hele organisatie of instituut faalt om

corruptie als zodanig te zien en aan te pakken. Hoewel iedereen wel

weet wat good governance of behoorlijk bestuur inhoudt,

laten we ons nog te veel leiden door een cultuur van ‘regel me’ en

een ‘pe yu e wroko, na drape yu musu nyan‘ en ‘neks no

fout‘. Hoe desastreus de gevolgen ook zijn voor de

samenleving, de daders schuiven hardnekkig alle

verantwoordelijkheid van zich af en blijven zich beroepen op het

algemeen belang.

Wij willen als kerken alle beroepsgroepen die een ethische code

hebben, zoals bankiers, accountants, notarissen, artsen, juristen,

aannemers, journalisten, geestelijken, et cetera aansporen zich te

houden aan deze erecode zodat het nooit zo ver hoeft te komen dat

de weg naar de rechterlijke macht moet worden bewandeld. Wij zijn

in Bijbelse termen elkaars broeder/zuster hoeder.

Persoonlijke bekering

Corruptie heeft zich verspreid naar alle lagen van de bevolking.

Wij willen in dit verband wijzen op tal van ambtenaren die

maandelijks wel een salaris ontvangen maar geen enkele prestatie

daartegenover leveren. Ondernemers die laat en slecht werk

opleveren en handelaren die prijzen opdrijven. Er is een grote eer

in eerlijk zaken doen.

Laten we niet toegeven aan de corrupte mentaliteit, maar laten

wij het kwade overwinnen door het goede (Rom. 12,21). Uiteindelijk

draagt eenieder een persoonlijke verantwoordelijkheid en kunnen wij

ons niet verschuilen achter een ‘winti way, lanti

pay‘-mentalitieit of achter onzichtbare marktmechanismen en

koersontwikkeling.

Het wapen tegen corruptie is in feite vrij simpel: wees eerlijk,

nederig en sober. Deze deugden zijn een tegengif voor

oneerlijkheid, hoogmoed en hebzucht. Streef naar standvastigheid

zodat je niet met alle winden meegaat, wees rechtvaardig en vermijd

alle dubbelzinnigheid en opportunisme. Kortom, doe wat Jezus zegt:

en “Laat uw ja ja zijn en uw neen, neen” (Mt. 5,33-37).

Zalig Pasen

Ondanks de grote zorgen die wij hebben, mogen wij nimmer

vergeten dat Jezus de dood en de machten van de dood heeft

overwonnen. De vrouwen die op paasmorgen terneergeslagen naar het

graf van Jezus liepen, vroegen zich af wie de steen voor het graf

voor hen zou wegrollen, maar toen ze daar aankwamen bleek de zware

steen reeds te zijn weggerold (vg. Luc. 24,1-12).

Wij vragen ons misschien ook mismoedig af wie de zware steen van

de corruptie voor ons zal wegrollen. God zal het doen! In en door

mensen die de moed en durf hebben zich oprecht open te stellen en

die zich durven te laten bezielen door de geest van Christus.

Wij mogen ons daarom nooit overgeven aan fatalisme dat deze

dagen vooral tot uiting komt in de zovele deskundigen die het land

teleurgesteld verlaten om elders hun geluk te zoeken. Suriname is

een door God gezegend land dat wij met eerlijkheid en noeste arbeid

kunnen opbouwen tot het koninkrijk van God. Wij wensen u een

gezegend paasfeest toe.

Het Comite Christelijke Kerken







