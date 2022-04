CBvS moet externe sectorstatistieken verbeteren

16/04/2022 18:03

De Centrale Bank van Suriname kreeg het IMF over de vloer.



PARAMARIBO –

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een reeks aanbevelingen gekregen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op het gebied van externe sectorstatistieken (ESS). De missie maakte deel uit van het werkprogramma van de Caribbean Regional Technical Assistance Centre (Cartac) over ESS en is uitgevoerd naar aanleiding van een verzoek van de CBvS. Ramingen en dekking van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie (IIP) werden beoordeeld.

Het werk van de missie, zo meldt het IMF, was met name gericht

op het verbeteren van de dekking en classificatie van in het

buitenland aangehouden valuta en deposito’s door de niet-financiele

sector, verzekeringsdiensten, vervoer, reisrekening en

handelskrediet en voorschotten, offshore

aardolie-exploratiebedrijven, buitenlandse overheidsschuld en het

gebruik van bedrijfsenquetes. Verbeteringen op deze sleutelgebieden

zullen, aldus het IMF, een robuustere beoordeling van externe

sectorontwikkelingen vergemakkelijken.

Het monetaire instituut constateert dat er enige vooruitgang is

geboekt bij het opstellen van het ESS naar aanleiding van de

aanbevelingen van de technische IMF-missies van 2018. Echter, er

zijn verdere verbeteringen nodig. De missie had een ontmoeting met

het management van de CBvS, dat een sterke toewijding toonde om de

aanbevelingen uit te voeren en te publiceren op de website.

Partijen waren eerder overeengekomen dat de indiening van de nieuw

opgestelde statistieken voor december 2020 zou plaatsvinden.

De IMF-missie heeft ook de samenwerking tussen de bank en

instanties die gegevens aan de CBvS moeten verstrekken geevalueerd.

Geconstateerd wordt dat er sprake is van informele regelingen om te

zorgen voor een efficiente en tijdige gegevensstroom tussen het

Bureau voor de Staatsschuld (SDMO) en de CBvS, en dat de dialoog

tussen de twee instanties zeer vlot is. Er worden vergaderingen

gehouden om elk verschil in criteria te bespreken of om verdere

verduidelijking te vragen.

Er zijn ook informele afspraken tussen de douane en CBvS.

Echter, de douane meldt transacties wanneer de definitieve

documenten worden ingediend. Twee van de drie belangrijkste

exporteurs dienen ze vertraagd in, de derde heeft de afgelopen twee

jaar geen documentatie ingediend. De CBvS vult douanegegevens aan

door gebruik te maken van andere bronnen. Verder stelt het Algemeen

Bureau voor de Statistiek (ABS) handelsstatistieken op die

uitsluitend zijn gebaseerd op douanegegevens. Handelsstatistieken

van de CBvS en het ABS laten daardoor grote verschillen zien.







