CBB-directeur: biometrische e-paspoorten ‘nog een lange weg’

PARAMARIBO –

Dat de regering van het parlement donderdag groen licht kreeg voor introduceren van het biometrisch paspoort, heeft meteen voor de nodige verwarring en verontwaardiging gezorgd. Reden voor Anastatia Kanape-Pokie, directeur Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), ter verduidelijking een persbericht te doen uitgaan dat burgers niet nu al SRD 1.000 moeten betalen voor een nieuw nationaal paspoort.

Hiermee weerspreekt zij berichtgeving in de media en gegons op

sociale media. Pas “als alles in kannen en kruiken is”, zullen de

nieuwe paspoortprijzen van kracht zijn. Vooralsnog blijven de

huidige gelden. “De wet is pas aangenomen, maar nog niet

bekrachtigd door de president of gepubliceerd in het staatsblad.

Dat betekent dat de wet ook nog niet in werking is”, benadrukt

Kanape-Pokie.

Met het aannemen van de wet Reisdocumenten, die uitgifte van

e-paspoorten mogelijk maakt, is de ‘eerste stap’ gezet. “Echter is

er nog een lange weg te gaan voordat deze wet echt in werking gaat.

Er moeten nog heel wat voorbereidingen getroffen worden om dit

project uit te gaan voeren. Hierbij speelt ook het financieel

aspect een grote rol.”

Zo laat Kanape-Pokie de Communicatie Dienst Suriname optekenen.

Voor het biometrisch paspoort zullen personen boven achttien jaar

dus SRD 1.000 betalen, met een geldigheidsduur van tien jaar. Voor

kinderen tot met zeventien wordt het SRD 750, met een

geldigheidsduur van vijf jaar. Ook voor noodpaspoorten zal dit

bedrag gelden.







