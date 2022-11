Causante accidente fatal mester carga peso financiero

The content originally appeared on: News Americas Now

Resumen periodico di accidente cu herido a bira necesario



Ley mester haci husticia cu victimanan perhudica bida largo

Castigo mester incorpora e resultadonan cu ta keda scondi

ORANJESTAD(AAN)- “Ta obvio cu nos ta biba den un tempo cu bida di hende a perde balor den bista di un grupo hopi grandi. Caida moral y falta creciente di berguensa ta hunga papel grandi. Pues ley mester bira mas practico.”

Esaki ta observacion di un informante despues cu den fin di siman, Aruba a conoce dos caso di victima fatal di trafico.

Un informante experto riba su tereno, a mustra DIARIO cu mester actua na forma dirigi contra e peligernan grandi cu hende sin concenshi y sentido di responsabilidad ta causa den trafico cu resultadonan sumamente doloroso cu ta keda scondi.

“E momento a yega pa enfrenta e problemanan cu chofernan abusador ta causa pa nan victimanan cu no solamente ta e personanan cu ta perde nan bida, pero tambe cantidad di victima cu mester sigui biba cu resultadonan di abuso den trafico,” el a trece dilanti.

Na su parecer a yega e momento, pa cuminsa publica periodicamente cuanto persona ta interna den hospital of a keda lesion permanente, a base di accidente den trafico.

“E sistema cu ta wordo usa den caso di Covid-19, mester wordo aplica tambe pa accidente den trafico,” el a trece dilanti.

Mensualmente mester informa publico, cuanto persona a resulta herida den trafico, cuanto a wordo interna, cuanto a keda lesiona pa resto di nan bida y cuanto a muri.

DIARIO a wordo presenta cu loke a wordo yama “realidadnan cu ta keda scondi” y cu ta papia di cambio grandi den bida di victimanan di trafico, cu impacto cu no ta haya atencion.

Kico ta pasa ora un persona perde su bida? Un ser humano ta stop di existi y ta laga un bashi atras den un circulo familiar, cu den basta caso tambe financieramente depende di su persona.

E victima di un accidente fatal ta perde su bida cu resultadonan dramatico den hopi caso pa familiares cu e ta laga atras y cu ta cay den un lama di problema financiero, cu mester exigi e causante di e accidente cubri.

Mescos mester pasa tambe directamente den e caso cu un accidente den trafico causa cambio grandi den bida di un persona, cu por ehempel no por traha mas manera e tabata traha pa percura pa entrada di cual varios hende ta depende.

Segun e informante mester adapta na cambio den mentalidad cu ta haci cu hende a perde berguensa.

“Loke pa demasiado hende awe ta conta, ta placa cu nan tin den nan cartera y ta e placa aki mester kita for di nan pa entrega na victimanan cu nan ta laga atras,” a bini dilanti.

E caso di “hit and run” cu a keda registra, segun e informante ta duna prueba di un falta di sentimento humano.

E forma pa atende cu falta den responsabilidad den trafico ta, pa pone causantenan paga bida largo pa sostene familiares cu ta depende di e chofer y cu no ta un opcion cu mester bay busca cerca Huez mas, pero ta mara directamente na e suceso.

Parti di e castigo directo ta bira cu esun cu a causa e accidente fatal of a laga un persona manca pa resto di su bida, automaticamente ta wordo condena pa yuda cubri e resultadonan financiero cu e ta causa pa e victima y tur cu ta keda atras.

DIARIO ta atende e asunto aki cu mas persona den ramo huridico. Realidad ta e forma cu un hende ta perde su bida of ta keda lesiona pa resto di su bida y e impacto cu e tin pa yiunan cu ta bay school y tur loke ta depende di su persona, cu no tin ningun beneficio den e actual provision cu e persona ta bay prison pa despues e sigui cu su bida manera nada a pasa mientras otro a perde su bida of ta biba cu resultado di perdida di un familiar.

