Castigo di 5 aña pidi pa Colombiano en escandalo grandi di falsifica actanan di casamento

Hopi hende na Aruba a haya permiso pa biba y traha debi na esey



Fiscal kier pa kita 260 mil florin di propiedad di dje

Tabata hasta usa Photoshop pa traha potret falso di boda

ORANJESTAD (AAN): E homber Colombiano O.A.T.H. di 65 aña di edad, diabierna atardi a scucha Fiscal bisa cu e ta haya O.H. (mihor conoci como Toby) culpabel di falsificacion di actanan di casamento y divorcio y tambe di a malversa Censo entre 2015 y 2022. Fiscal a exigi pa kita 260 mil florin di propiedad for di Toby. Esaki ta placanan cu Toby lo a gana cu e falsificacion di actanan. Tambe Fiscal a exigi 5 aña di prison.

Ta asina cu desde Augustus 2022, Toby ta encarcela den KIA, pendiente di e caso penal cu a dura di oranan di mainta, te den oranan di atardi. Pa Ministerio Publico e asunto aki a bira conoci como “Caso Abielu”.

Cantidad di potretnan di actanan falso: Hues a bisa cu O.H. no a duna ningun declaracion na Polis y ta para riba cu e ta inocente. Hues a bisa cu tin 20 denuncia di Censo cu ta encera actanan di matrimonio y divorcio cu ta falsifica. E personanan concerni a bisa cu ta un tal Toby a yuda nan. Nan a bisa cu nan no a presenta dilanti Notario pa e casamento of divorcio y cu e firmanan y fingerprintnan riba e actanan no ta di nan. Hues a mustra cu segun declaracion di e 39 personanan, Toby a bisa nan pa viaha pa Colombia pa laga mustra cu ta berdad cu nan a casa. El a bisa nan pa saca potret pa laga mustra cu tabatin fiesta y graba den renchi pa laga mustra cu nan ta casa.

Potretnan di documentonan falso: Ta asina cu nan a reconoce O.H. cu ta e persona cu a percura pa e actanan. Den cellular di O.H. a haya 164 potret di hendenan y actonan di matrimonio y firmanan riba papel bashi. Esaki a conduci na investigacion. A invita O.H. 9 nuebe biaha pa interogacion pero O.H. a keda bisa cu e ta haci uso di su derecho di keda keto. El a bisa cu dilanti Hues, e lo papia e berdad. Segun O.H. a no tabata sa cu door di yuda hende esey ta un delito. El a bisa Hues cu e tabata introduci e personanan na un tramitador na Colombia, cu tabata encarga cu e trahamento di e actanan y cu apostillamento. El a bisa cu semper loke el a haci via online tabata corecto. E tabata manda mail pa Canciyer Colombiano. Segun O.H. e tramitador kende a cas’e y yud’e, a fayece algun aña pasa. El a bisa cu awor ta resulta cu hasta su matrimonio ta falso.

Potretnan falso di casamento: Segun O.H. e declaracion di e personanan cu el a bisa nan pa bay Colombia y saca potret, ta falso. El a bisa cu e tramitador tabata atende cu nan. Segun O.H., el a djis yuda e hendenan drenta den contacto cu e tramitador. Hues a remarca cu pakico den cellular di O.H. tin asina hopi potretnan di casamento, pasaporte, firmanan. Polis a constata cu e potretnan di e actanan ta falso. E hendenan tambe ta bisa cu e potretnan ta manipula (“Photoshopped”) pasobra nunca nan no a bay Colombia.

Actanan di casamento falso: Hues a bisa cu semper den e pareha, un ta ilegal. Sea e otro ta un Hulandes of tin firma liber mientras cu e pareha ta ilegal. Hues a mustra riba e caso di un pareha cu a presenta cu un acta di matrimonio na Censo. Censo a constata cu e acta ta falso. Nan a bisa cu nan no tabata presente ora di casamento na Colombia. Den interogacion di Polis ta resulta cu no ta nan firma ta riba e acta di casamento y cu ta O.H., Toby, a yuda y no tabata sa cu Toby lo desfrauda nan. El a kere cu Toby lo regla e documento legal. E muher Colombiano a bisa cu e si tabata sa cu e documento tabata falso. El a bisa cu riba caya el a tende cu tin un hende por regla acta falso.

Hues durante interogacion di O.H. a bisa cu un persona M. na Augustus 2022 ta menciona via Whatsapp cu el a paga 8 mil florin. O.H. ta desmenti esaki. El a bisa cu e homber M. no a pag’e nada. Hues a bisa cu M. a manda diferente mensahe. Polis a interoga M. kende a bisa cu el a paga no 8 mil sino 6 mil pero O.H. no a haci nada y e tabata rabia.

Paga hopi placa pa actanan falso: Hues a confronta O.H. cu casonan pero e ta bisa cu e no sa. Hues a mustra cu den cellular di O.H. a haya potretnan cu a wordo traha pa laga parce cu parehanan a casa na Colombia. Tambe a haya potretnan di actanan di casamento, potretnan di hendenan nan mayornan. Tambe nan a bisa di a paga sumanan na O.H. pero O.H. ta desmenti di a cobra. E hendenan ta bisa cu nan no tabata sa cu e actanan ta falsifica. Hues tabata menciona sumanan entre 3 mil y 8 mil florin. En total 164 potret di actanan di sea casamento y divorcio a haya den cellular di O.H. Segun O.H. e unico cos cu e tabata haci, ta apostilla e documentonan via oneline cu Cancilleria Colombiano y ta paga via banco na Cancilleria Colombiano pa e actanan. E ta conciente cu awor e ta den problema pa yuda hendenan.

Falsifica firma: Fiscal a menciona un combersacion entre un dama J. y O.H. For di e combersacion por a compronde cu tabata paga pa un persona na Colombia cu tabata haci firmanan falso riba actanan pa asina Cancilleria Colombiano registra esakinan. Tin hasta combersacion caminda O.H. ta bisa pa e homber drecha e firma pasobra sino ta bay tin problema na Cancilleria Colombiano. Ora a confronta O.H. cu esaki, el a bisa Hues cu e no ta corda nada di esaki.

Hues a remarca cu ta remarcabel cu cierto momento O.H. no ta corda nombernan y situacionnan pero otro momento si. Hues a bisa cu ta parce cu e dama J. tin un negoshi cu O.H., caminda ta papia di cu e firma no ta bon, e actanan no ta bon, etc.

Exigencia Fiscal: Fiscal a bisa Hues cu e caso a bin na cla ora cu Censo a haci denuncia di falsificacion di acta di casamento di un pareha cu a casa na Colombia. E pareha a bisa cu nan a acerca O.H. pa regla esaki.

Relaciona cu esaki, dia 29 Augustus 2022 a detene O.H. y den su cellular a haya cantidad di potret di pasaporte, firmanan y actanan di casamento y divorcio. A resulta cu tin hopi casonan di falsificacion di actanan di casamento y divorcio y cu e personanan a bisa cu nan a paga O.H. pa regla e actanan di casamento pa asina keda registra den Censo.

Lo bay persigui esnan cu actanan falso: Fiscal a bisa cu mayoria di nan tabata muhernan Colombiano cu kier bin biba na Aruba. El a bisa Hues cu ainda no a persigui esnan cu a wordo gara cu actanan falso. El a bisa cu no ta solamente Colombiano sino Arubiano cu a bay di acuerdo pa casa. Fiscal a bisa cu e situacion aki ta bay trece cun’e cu departamento DIMAS lo mester bay actua y kita e permiso di estadia di tur esnan cu a haya permiso di estadia door di acta di casamento falso. Tin 20 caso cu ta encera casamento y divorcio ilegal.

Fiscal a mustra cu e yiu muher di O.H. mes a declara con su tata a regla pa e bin Aruba, caminda O.H. a pasa e homber W. 5 mil florin pa e casa cu e yiu muher. Fiscal ta haya cu tin indicacion cu O.H. tabata envolvi pa controla e firmanan riba e actanan y con e actanan falso a keda promer cu nan bay Cancilleria na Colombia pa nan keda registra. Fiscal a mustra cu O.H. ta forma un parti importante den e escandalo di falsificacion aki. Falsificacion di actanan falso ta un asunto hopi serio. Fiscal ta haya cu O.H. ta complice den e falsificacion di actanan y cu O.H. a malversa Censo.

Demanda pa kita propiedad: Fiscal a bisa cu e investigacion financiero ta mustra mas cu 334 mil florin, O.H. a gana na forma legal mientras cu a gasta mas cu 600 mil florin. A interoga O.H. riba esaki pero e no por a duna splicacion riba e mas cu 256 mil florin di diferencia. Fiscal a demanda pa kita for di O.H. 260 mil florin na propiedad.

Castigo: Fiscal a mustra cu Toby ya tin mas cu 1 aña sera. El a bisa cu entre Colombianonan ta circula, “Si bo tin miedo di wordo deporta y bo kier tin permiso pa keda Aruba, bay serca O.H., Toby”. Fiscal a mustra cu O.H. a daña henter e sistema legal pa beneficia su mes. Tin masha hopi trabao ainda cu mester haci relaciona cu tur e escandalo di falsificacion di actanan di casamento y actanan di divorcio falso.

Fiscal ta haya cu mester manda un señal bon cla cu no ta permiti falsificacion di actanan. No por ta asina cu hendenan di exterior ta bin keda na Aruba cu actanan falso. El a exigi 5 aña di prison pa O.H., kitando e tempo cu ya e ta sera den KIA.

Hues, despues di a scucha abogado, a sera tratamento di e caso y a bisa cu dia 15 September 2023 lo tin sentencia.