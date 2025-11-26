Castigo di 15 aña di prison na Venezuela pa cultiva 2 mil mata di marihuana
MATURIN: Basa riba e pruebanan presenta pa Ministerio Publico, a duna condena di 15 aña di prison na e homber Javier Francisco Alcala Mejias, como cu a haye ta cultivando un total di 2.005 planta di marihuana.
E matanan aki a wordo confisca door di Polis di Piar, den parokia El Pinto situa na estado Monagas, riba 4 di Juli 2018.
Tur cos a cuminza ora cu autoridadnan a haya un tip anonimo cu tin un plantacion di marihuana den un area di mondi, den e parokia ey. Ora cu un grupo di Polis a yega na e lugar, nan a confisca 2.005 planta di marihuana, como tambe 30 envelop di papel conteniendo marihuana, y 10 saco di color blanco cu mas marihuana den nan.
E homber cu a wordo haya eynan, esta Javier Alcalca Mejia a wordo deteni y asina a cuminza cu interogacion y investigacion.
Corte a haya cu e homber ta culpable di sembramento di planta di marihuana, y a dune un condena di 15 aña den e prison conoci como ‘La Pica’ cu tin na Maturin.