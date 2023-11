Castigo di 13 aña di prison pa Schildona Williams cu a mata Michael Kock

The content originally appeared on: Diario

​

Hues a declara e sospechoso Jonairo Quant liber

ORANJESTAD (AAN): Diabierna mainta e hombernan Schildona Williams di Jamaica y Jonairo Quant a presenta den Corte pa scucha nan sentencia. Ambos ta worde sospecha di a mata Michael Kock na un forma cruel riba 23 di Januari 2023.

Den sala di Corte den di dos piso tabatin un cantidad di hendenan, famianan di e sospechosonan. Den sala abao tabatin algun hende tambe.

Exigencia di Fiscal: Luna pasa tratamento di e caso tabata caminda Fiscal a exigi 11 aña di prison pa Quant y 14 aña di prison pa Williams. Fiscal ta haya cu Williams y Quant mester keda sera pa tempo largo. Fiscal ta haya cu e sospechosonan no por tuma ley den man. Na opinion di Fiscal, na un forma cruel Williams tabata bati e victima cu tabata for di conocemento. Fiscal a bisa cu complice di mata ta un di e casonan mas serio den ley. Fiscal ta haya cu e caso aki a sacodi comunidad. E ta haya cu Williams a maltrata e victima Michael Kock sin piedad. Fiscal a bisa cu e victima no sa mes kende a dal’e y pakico. El a perde conocemento y nunca mas a recupera.

Fiscal a bisa cu aunke cu nan ta complice di mata, el a exigi 11 aña di prison pa Quant y 14 aña di prison pa Williams.

Hues no ta kere Williams: Diabierna mainta Hues a cuminsa cu su sentencia pa Williams. Hues a bisa cu e ta haya Williams culpabel di a mata Michael Kock. Hues a bisa cu e no ta kere e declaracion di Williams, cu el a dal e victima un wanta y despues bent’e pafor di e cura di e cas y cu ta otro hende a maltrata e victima.

Maltrato cruel: Hues a mustra cu e testigo dama C. a mira tur cos. Ta na cas di e dama C., unda Michael Kock tabata pa bende boter, e incidente a sosode. El a bisa cu el a mira con Williams a dal e victima un mokete y mande for tino. Ora C. a reclama cu den su cas no, Williams a coy e victima, bent’e pafor. Hisa e victima benta abao dos biaha. Williams a bula diferente biaha riba barica di e victima. E dama C. a bisa cu Williams a hasta menace cu si Polis mester gar’e e lo bin pa C. Hues a bisa cu e victima yega hospital den coma. El a sufri fractura di craneo, repchinan kibra, fractura na cara y pulmon a collapse. El a keda den coma te dia el a fayece, 16 Maart 2023. E causa di morto tabata e infeccion na pulmon causa door di e maltrato. a fayece. Esaki door di permiso di mama, caminda a consulta cu ne cu lo no tin progreso. Fayece door di infeccion di pulmon.

Hues a bisa cu e no ta haya cu intencional Williams a mata. El a bisa cu dal na cabez, pecho y barica di hende ta lugarnan cu tin organonan hopi delicado. El a mustra cu e victima tabatin fractura na craneo, fractura na repchi y pulmon a collapse.

Hues a rechaza e defensa cu e morto di e victima no ta relaciona cu e maltrato. Hues ta haya cu e morto di Michael Kock ta directamente consecuencia di e maltrato severo cu el a sufri. Hues ta haya cu Williams a causa tristeza na e famia di e victima. E lamentable incidente aki a sacodi comunidad.

Quant declara liber: Hues a bisa cu for di comienso Quant a bisa cu e no a maltrata e victima. Hues a sigui bisa cu ningun hende a mira Quant maltrata Michael. Ta ser bisa cu Quant a tira un boter pero ningun hende a mira Quant tira un boter y no tin ningun indicacion cu e victima a haya maltrato di boter. Hues a bisa cu e testigo dama C. a bisa cu el a mira Quant dal e victima skop na cabez. Hues ta haya cu no tin ningun prueba di sosten.

Na opinion di Hues, no por usa e declaracion di Williams, kende a bisa cu ora e tabata papiando paden cu C. el a scucha un hende ta bati e victima. Hues a conclui cu no tin suficiente prueba cu Quant ta complice. Hues a declara Quant liber. Por a scucha un desorden di aplauso di esnan ariba den tribuna. Nan tabata contento cu Quant a worde declara liber.

Williams condena: Pa cu e castigo, Hues ta haya cu den pasado caba Williams a yega di maltrata hende. Hues a condena Williams na 13 aña di prison, kitando e tempo cu e ta sera den KIA. Pa loke ta e demanda di daño, Hues a bisa cu a base di ley no por honra demanda pa sufrimento. El a declara e demanda di e mama, no admisibel.