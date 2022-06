Castigo combina pa duo cu a maltrata ciudadano formalmente na gasoline station

The content originally appeared on: Diario

A haya 15 luna di prison

ORANJESTAD (AAN): E hombernan C.K. y J.P. a presenta dilanti Hues pa duna cuenta di e maltrato formal cu nan a haci cu e ciudadano K. na un gasoline station na Palm Beach.

Den sala di Corte tabata presente e victima K. kende a haci demanda di daño contra e duo C.K. y J.P. E incidente aki a sosode riba Diahuebs 30 di December 2021 na un pomp. Nan a ranca e ciudadano K. saca for di auto y maltrat’e.

Maltrato: Segun C.K. su declaracion, e ciudadano K. a dal ruman di su hefe cu ta doño di un car rental. Segun C.K. na e gasoline station na Palm Beach, e ciudadano K. tabata den su auto ta insulta mama di C.K. y J.P., kendenan a bay pa wak kico tabata pasando.

C.K. a rek K. sak’e for di auto, dal’e 3 wanta. J.P. a dal y scop e ciudadano K.

Hues a mustra cu segun Polis, riba security video, a mira C.K. dal e ciudadano K. cu man duro 4 biaha. Despues a mira un hende ta blo scop K. Tabatin un grupo para rond di e ciudadano K.

Tur e asunto aki ta relaciona cu paramento di auto malo. E ciudadano K. a hala atencion di e homber di e pick up diferente biaha y a dal e. E homber a yama su ruman y Polis. Despues diferente auto a bin y blokea e auto. Seis homber a baha y maltrat’e. Testigonan a mira kico a pasa.

Hues a bisa cu C.K. a declara cu e dia ey nan tabata bebe. Segun C.K., e victima K. a kibra su t-shirt y scop e. C.K. a dal’e y J.P. a skop. Fiscal a cuestiona e forma di actua di C.K.

Hues mustra cu na 2017, C.K. condena pa bringamento publico. Desde 13 Januari 2022 ta encarcela. J.P. condena pa intento mata y otro casonan.

Demanda di daño: Hues a bisa cu e homber K. a haci demanda di daño di 3720 Florin. Esaki ta e placa cu e a haya di tip na e restaurant unda e ta traha. Door di e maltrato formal e no por a bay traha pa algun dia. Manager di e restaurant a confirma esaki.

Tambe K. a bisa cu el a keda cu trauma cu cada vez e cana bay su auto y mira hende, e ta spanta. El a demanda 5 mil Florin.

Fiscal: Den su requisitorio, Fiscal a bisa cu e ta haya legalmente proba cu C.K. y J.P. a maltrata e ciudadano K. Fiscal a mustra cu hendenan a mira e maltrato sosode. E imagennan di video ta mustra bon cla con e maltrato a sosode. El a bisa cu e dos rumannan doño tambe lo bay worde persigui.

Fiscal ta haya cu no tabatin motibo pa a ranca saca e ciudadano K. for di e auto y tampoco maltrat’e di e forma aki. El a bisa cu e duo a admiti di a dal y scop e homber K. E ta haya cu esaki tabata maltrato pisa. Scop na cabez por causa intento di mata of maltrata severo. El a scoge pa maltrato na lugar publico.

Fiscal no ta haya proba maltrato severo. El a bisa cu no ta importante kende a scop of dal cu wanta. Tur dos ta culpable y ademas nan tin carchi di castigo cu maltrato.

Pa loke ta e demanda di daño, e asunto di tips ta fastioso. Por compronde cu K. a perde entrada (di ‘tips’) pero ta aproba 1.000 Florin y e resto no admisibel. E resto K. lo por cuminsa un caso civil. Pa loke ta daño inmaterial, Fiscal a bisa cu K. a sufri lesion y a keda cu trauma. El a aproba 5 mil Florin mas 1 mil. Total 6 mil Florin e duo lo mester paga y Fiscal a exigi medida di pago.

Pa cu e castigo, el a exigi castigo combina y pa e duo sigui curso di control di agresion. Fiscal ta haya e comportacion di C.K. y J.P. preocupante. El a exigi 15 luna di prison di cual 5 luna ta condicional cu un tempo di prueba di 3 aña. Den e periodo di prueba e duo lo cay bou guia di Reclassering y lo mester sigui e curso di control di agresion.

Abogado: Den defensa, mr. Illes a bisa Hues cu J.P. a reconoce di a maltrata y cu e mester haya castigo. Compara cu casonan similar, e ta haya e exigencia net un poco halto. El a pidi Hues pa baha e castigo.

Pa loke ta e daño, e abogado a bisa cu tips no ta algo cu ta regula den ningun forma. Haya e demanda inmaterial ta poco halto. El a bisa Hues cu mester tene cuenta cu K. mes a provoca loke a sosode.

Abogado mr. Arends-Marchena a bisa cu mescos cu su colega a bisa, ta fastioso pa mira e video kico a pasa. El a uni cu mr. Illes cu e castigo ta un poco halto. Tambe comparti opinion di mr. Illes cu e demanda di daño inmaterial ta poco halto.

Sentencia: Hues a sera tratamento di e caso y a bisa cu e ta dicta sentencia di biaha. Hues a bisa cu e ta haya e bringamento riba caminda publico, ta legalmente proba. Mescos cu Fiscal, Hues no ta haya proba maltrato severo. Pa cu e castigo, Hues a bisa cu e ta tene cuenta cu seriedad di loke a sosode. El a bisa cu el a keda den un shock ora a mira e video di seguridad.

Si mira con e ciudadano K. a keda, ta mustra cu ta un caso serio. No ta promer biaha cu e duo aki a haya condena pa violencia.

Hues ta haya exigencia di Fiscal na su lugar. Por a mira cu e dos acusadonan no a keda nada contento cu e sentencia. Hues a reduci e demanda di daño na 2.500 Florin y medida di pago.